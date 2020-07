Aparitie inedita pe strazile Londrei: Cine este barbatul care s-a acoperit doar cu o masca de protectie in spatiul public

Barbatul si-a facut aparitia ieri, 24 iulie, pe strazile Londrei complet dezbracat, acoperindu-si organele genitale cu o masca de protectie, in contextul in care Marea Britanie a impus masuri sanitare impotriva COVID-19, inclusiv acoperirea fetei cu o masca de protectie, relateaza MailOnline Tim Shieff a postat ulterior pe contul sau de Instagram si de Twitter fotografiile cu el care au devenit virale.Gestul barbatului vine dupa ce in Marea Britanie au fost inregistrate mai multe incidente in care oamenii au intrat in conflict pentru ca nu purtau masca de protecite in incinta magazinelor.Nascut in Connecticut, SUA, Shieff a concurat in trei competitii americane Ninja Warrior si in primele doua turnee Ninja Warriors din Marea Britanie. Barbatul este si o voce cunoscuta pe YouTube, destul de controversata dupa ce si-a anuntat fanii vegetarieni ca mananca in secret produse animale.