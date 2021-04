Uniunea Europeana va oferi Indiei, care se confrunta cu un val agresiv al pandemiei, asistenta sanitara de urgenta

Germania, al treilea val al pandemiei

"Suntem pregatiti sa oferim ajutor . Uniunea Europeana isi uneste resursele pentru a raspunde rapid cererii de asistenta prin Mecanismul European de Protectie Civila", a anuntat presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen , potrivit agentiei EFE.Comisarul european pentru gestionarea crizelor, Janez Lenarcic, a semnalat la randul sau ca Centrul european de coordonare si raspuns pentru situatii de urgenta desfasoara in prezent o actiune de coordonare cu statele UE dispuse sa trimita rapid Indiei medicamente si oxigen.Cancelarul german Angela Merkel a declarat de asemenea ca guvernul sau pregateste un ajutor de urgenta pentru India . "Lupta impotriva pandemiei este lupta noastra, a tuturor. Germania este solidara cu India si pregateste de urgenta o misiune de ajutor", a spus Merkel, potrivit AFP.Germania se confrunta ea insasi cu al treilea val al pandemiei si capacitatea sa de internari la terapie intensiva se apropie de limita. In acest weekend au intrat in vigoare noi restrictii la scara nationala, mai ales inchiderea scolilor in regiunile cele mai afectate.Guvernul de la Berlin va institui de luni noi restrictii pentru calatoriile dinspre India pentru a preveni aducerea variantei indiene a coronavirusului, primele cazuri de infectare cu aceasta varianta fiind deja semnalate in Europa.Deocamdata nu au fost oferite detalii despre ajutorul german pentru India, dar saptamanalul Der Spiegel a scris ca armata germana a primit ordin sa organizeze aprovizionarea cu oxigen.Tara cu peste 1,3 miliarde de locuitori, India a inregistrat in ultimele 24 de ore circa 350.000 de noi cazuri de COVID-19 si 2.767 de decese. Sistemul sau sanitar se afla in pragul colapsului, spitalele confruntandu-se cu lipsa paturilor, a oxigenului si medicamentelor vitale.