16 oameni au murit după ce un avion s-a prăbuşit în Rusia VIDEO

Un avion în care se aflau peste 20 de paraşutişti s-a prăbuşit, duminică, 10 octombrie, în zona oraşului Menzelinsk din Tatarstan, Rusia. 16 persoane au murit şi şapte au fost rănite, a anunţat un oficial al Ministerului pentru Situaţii de Urgenţă, potrivit rt.com.

Avionul L-410, care aparţinea unui club local de aviaţie, s-a prăbuşit imediat după decolare. La bord se aflau 23 de persoane, majoritatea paraşutişti.

