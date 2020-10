Bulgaria si alte state balcanice au semnat un memorandum cu SUA privind tehnologia 5G pentru a exclude Huawei

Acordul "Retele curate" isi propune sa elimine "amenintarile pe termen lung la siguranta datelor personale si a drepturilor omului provocate de actori rau-intentionati precum Partidul Comunist Chinez", se arata intr-un comunicat al Departamentului de Stat al SUA.Statele Unite au devenit tot mai ingrijorate de dominatia companiilor chineze in construirea retelelor 5G.Administratia Trump a restrictionat accesul companiei Huawei in SUA si a incurajat aliatii Statelor Unite sa procedeze la fel.Guvernul american sustine ca gigantul Huawei permite accesul serviciilor secrete chineze in reteaua pe care o construieste, fapt negat de companie.Huawei a pierdut si piata romaneasca, dupa ce tara noastra a fost printre primele care au urmat decizia SUA de a restrictiona accesul companiei chineze pe piata. Memorandumul cu SUA a fost semnat pe 21 august.In Romania, alternativele la Huawei sunt Nokia , Ericcson si Samsung