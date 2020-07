CNN: Masca de protectie impiedica recunoasterea faciala prin intermediul softurilor

Aceasta este concluzia unui nou raport lansat, luni, de specialistii de la National Institute of Standards and Technology (NIST), care face parte din Departamentul de Comert american si care se ocupa de masurarea acuratetii algortimilor de recunoastere faciala, informatii solicitate de companii si cercetatori.Cand au analizat imaginea unei persoane cu o masca de protectie adaugata digital in comparatie cu una fara masca, cel mai bun algoritm a putut stabili o potrivire de 5 pana la 50% din cazuri. Algortimii au dat rezultate gresite intre 20 si 50%, a spus Mei Ngan, unul dintre autorii raportului, pentru CNN Business.Rezultatul este de inteles intrucat sistemele de recunoastere faciala fac diverse masuratori ale trasaturilor din fotografia unei persoane in comparatie cu altele. Acoperind o parte a fetei insemana mai putina informatie pentru software-ul folosit.Mai exact, specialistii au testat 89 de algoritmi pe mai mult de 6 milioane de fotografii in care apareau in jur de un milion de persoane. Imaginile au provenit din doua surse: Serviciul de imigrari, unde aplicantii erau fotografiati fara masca, si de la calatori care au trecut granita in SUA, si carora li s-a pus o masca digitala.NIST a descoperit ca cei mai buni algoritmi - care au fost utilizati in laborator la mijlocul lunii martie - au dat gres doar in proportie de 0,3% atunci cand au analizat fotografii cu oameni fara masca aplicata digital. Procentul persoanelor nerecunoscute a crescut la 5% printre cei cu masca digitala.Specialistii au in vedere pe viitor sa inventeze noi algoritmi prin care o persoana sa fie recunoscuta chiar daca are o jumatate a fetei acoperita cu masca de protectie.