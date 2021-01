Fostul sef al bancii Vaticanului, condamnat la inchisoare pentru spalare de bani si delapidare

Potrivit CNN, barbatului in varsta de 81 de ani i s-a acordat o pedeapsa de opt ani si 11 luni, devenind astfel cel mai inalt oficial din Vatican care a fost condamnat pentru o infractiune financiara. Avocatul sau a anuntat ca va face apel.Caloia a fost presedinte al bancii, cunoscut sub numele de Institutul de Lucrari de Religie (IOR), din 1999 pana in 2009. De asemenea, doi avocati cu care s-a consultat au fost acuzati de delapidare.Curtea Vaticanului i-a condamnat si pe cei doi avocati.Gabriele Liuzzo, in varsta de 97 de ani, a primit aceeasi sentinta ca si Caloia. Fiul lui Liuzzo, Lamberto Liuzzo, in varsta de 55 de ani, a primit o condamnare de cinci ani si doua luni.Cei trei vor fi nevoiti sa plateasca amenzi si nu pot candida la functii publice. Toti trei au negat savarsirea unor nelegiuiri in timpul procesului, care a inceput in 2018.CITESTE SI: