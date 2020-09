Controversatul patriarh al Kievului, potrivit caruia COVID-19 este pedeapsa lui Dumnezeu pentru casatoriile homosexuale, are coronavirus

Patriarhul Filaret este internat si se afla in stare stabila, scrie The Independent El a declansat numeroase dezbateri in luna martie, atunci cand a declarat, la un post de televiziune ucrainean, ca pandemia este pedeapsa lui Dumnezeu pentru "pacatele umanitatii; in primul rand ma refer la casatoria intre persoane de acelasi sex".Ierarhul in varsta de 91 de ani a fost confirmat ca infectat cu noul coronavirus.Intr-o declaratie online, biserica pe care Patriarhului Filaret o reprezinta a confirmat informatia: "Va anuntam ca Preasfintia Sa Patriarhul Filaret al Kievului si al Bisericii Ruse a Ucrainei a fost confirmat pozitiv cu Covid-19 in urma unei testari. Sfintia Sa se afla sub tratament in spital. Starea de sanatate a Patriarhului este satisfacatoare."La scurt timp dupa ce patriarhul Filaret a acordat interviul televizat in care care lega coronavirusul de casatoria homosexuala, un grup ucrainean pentru drepturile LGBT+ a anuntat ca il va da in judecata pe liderul crestin pe motiv de discriminare si promovarea urii."Scopul nostru este sa aratam oamenilor ca nu mai exista loc pentru astfel de declaratii din partea liderilor bisericii din Ucraina ", a declarat Olena Sevcenko, seful grupului pro-LGBT + Insight.Amnesty International din Ucraina a condamnat, de asemenea, aceste remarci, avertizand ca ar putea duce la cresterea violentei si a discriminarii grupurilor minoritare.