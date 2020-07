Corona turbo in Balcani

Cluburile de pe insula croata Pag, un adevarat hotspot european de distractie si petreceri, ar trebui sa fie de fapt inchise. Dar la sfarsitul de saptamana trecut nu a fost deloc asa pe faimoasa plaja Zrce, in apropiere de orasul Novalja. In timp ce pe insula spaniola Mallorca locurile de petrecere sunt inchise, in multe cluburi si pe vapoare speciale din Croatia s-a chefuit intens. In mai multe locuri s-au aflat si cate 2000 de oameni pe acelasi ring de dans. Nimanui nu i-a pasat de mastile de protectie si de pastrarea distantei de siguranta.Nu doar acolo s-a creat un posibil nou focar de coronavirus. Si in locul faimos de pelerinaj Medjugorje din Bosnia-Hertegovina sunt prezenti zilnic foarte multi vizitatori. Nici acolo nu se poarta mastile si nu se respecta distanta intre pelerini. In orasul bosniac Bihac se afla de luni bune intre 3000 si 4000 de refugiati in conditii de igiena catastrofale. Majoritatea sunt barbati tineri din Afganistan si Pakistan , esuati acolo pentru ca nu au putut trece granita externa a UE in Croatia vecina. Nici in tabara de refugiati nu se respecta masurile anti-Covid.Trei exemple care arata cat de prost functioneaza profilaxia privind coronavirusul in tarile balcanice - chiar daca acest comportament problematic a jucat cu siguranta doar un rol marginal in numarul sporit de infectari inregistrat in ultimele saptamani. La sfarsitul de saptamana trecut, Serbia a anuntat 359 de cazuri noi in doar 24 de ore. Zece persoane au murit. Asa merg lucrurile deja de mai multe zile. Spre comparatie: in Germania cea de peste 10 ori mai mare decat Serbia au existat in acelasi interval de timp cu peste 100 de cazuri mai putine decat in mica Serbie. Recordurile zilnice sunt batute si in Bosnia-Hertegovina si Macedonia de Nord . In Romania, curba infectiilor este de trei ori mai mare decat era la jumatatea lui mai, cand s-a pus capat lockdown-ului.Cresterea dramatica a numarului de cazuri noi in Balcani se datoreaza si unor obiceiuri indragite de localnici. In intreaga regiune, pupatul este o forma de salut traditionala. Si pupatul icoanelor este o practica la care nu vor sa renunte nici credinciosii, nici bisericile. Virologii sunt oripilati si de practica folosirii unei singure lingurite pentru a oferi impartasania tuturor credinciosilor intr-o biserica. Iar parte din cultura locala, la fel ca in Italia si Spania, este statul alaturi unii de altii la cafenele, restaurante si carciumi.Criza coronavirus a influentat major si scena politica in sud-estul Europei. In Serbia, Croatia si Macedonia de Nord au avut loc, in ciuda pandemiei, alegeri parlamentare. Expertii cred ca acestea au stimulat si mai mult rata noilor infectari. Guvernantii au tinut cu orice pret sa aiba loc alegerile acum, pentru ca rezultatul lor sa nu fie influentat serios de prabusirea economica anuntata, ceea ce ar fi putut sa le aduca infrangeri electorale.Demonstratiile de amploare precum in Serbia sau Bulgaria sporesc semnificativ riscurile raspandirii virusului. Mii de persoane din Bulgaria au protestat zile la rand la Sofia si in alte orase fata de restrictiile anti-coronavirus. De fapt, a fost vorba de proteste anti-guvernamentale. Sau, in Serbia, impotriva atotputernicului presedinte Aleksandar Vucic. In micul stat Muntenegru de la Marea Adriatica, virusul a oferit guvernului o pauza de respiratie in disputa sa continua cu puternica Biserica Ortodoxa din tara. Biserica a pus capat, din cauza coronavirusului, marilor demonstratii impotriva noii legi a religiilor, care ar putea avea ca efect slabirea pozitiei Bisericii Ortodoxe.Grecia este un caz aparte. Iubita destinatie turistica si-a deschis rapid granitele, deoarece turismul este o parte vitala a economiei sale. In Grecia au venit turisti din Serbia infectati cu coronavirusul, unii au fost trimisi din aceasta cauza inapoi acasa. Mii de persoane au ramas blocate in fata granitelor inchise, dupa ce chiar autoritatile turistice elene ii invitasera pe vizitatori. Acum exista nu doar in weekend ambuteiaje uriase la punctul de trecere a frontierei bulgaro-elene Kulata/Promachonas, dupa ce alte puncte similare de traversare a granitelor au fost inchise. In plus, Atena a lansat un sistem electronic de inregistrare, in care turistii trebuie sa se inscrie cu cateva zile inainte sa vina in Grecia. Ei primesc un cod QR pe care trebuie sa il arate la granita. Acest monstru birocratic, dublat de controale sanitare la frontiere, nu a functionat intotdeauna si i-a adus la limita disperarii pe mii de turisti.Criza coronavirus amplifica si una din cele mai mari probleme din regiunea balcanica - coruptia. In Federatia Bosniaca, premierul Fadil Novalic a fost arestat temporar. Cazul avea legatura cu importul a 100 de aparate respiratorii de care era nevoie urgent. Firma importatoare lipsita total de experienta a livrat 80 de aparate nefolosibile, provocand pagube serioase bugetului de stat. In Serbia, nimeni nu stie cu ce bani a cumparat tot mai autocraticul presedinte Vucic aparatele si nici cate anume - ar fi, chipurile, secret de stat.In Serbia s-au facut aceleasi greseli comise anterior in Italia. In ciuda epidemiei, 20.000 de fani s-au aflat in tribune la derbiul fotbalistic al capitalei Belgrad. Novak Djokovic, jucatorul de tenis numarul unu mondial, a organizat acasa si in Croatia turneul Adriatour, cu tribune pline. A fost infectat cu virusul, la fel ca alti trei jucatori de top. In inregistrari video s-a putut vedea cum ei dansau fara tricouri si fara griji intr-un club de noapte.Vestul nu poate ramane rece la noul val de infectari din Balcani. Guvernul Austriei, tara in care traiesc peste 500.000 de oameni din Balcani, a avertizat ca acestia readuc virusul in Austria din tarile lor. Iar in Germania, mii de angajati ai fabricilor de prelucrare a carnii din Renania de Nord-Vestfalia (Tonnies) si Saxonia Inferioara (Wiesenhof), lovite masiv de coronavirus, provin din sud-estul Europei.