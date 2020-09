Coronavirus: Pandemia de COVID-19 se apropie de 31 de milioane de cazuri si a depasit 958.000 de decese (OMS)

In ultimele trei zile au fost depasite consecutiv 300.000 de cazuri zilnice, doborand recordul anterior al infectiilor raportate intr-o singura zi, insa cifra deceselor se mentine stabila de cateva saptamani la aproximativ 5.000.Continentul american concentreaza jumatate din total contagierilor, 15,5 milioane, in timp ce Asia a depasit 6,1 milioane de cazuri, iar ambele regiuni raporteaza peste 100.000 de contagieri zilnice, desi curba s-a stabilizat in ambele cazuri in cursul ultimei saptamani.Situatia este contrara in Europa, care, cu 5,1 milioane de contagieri, frizeaza 70.000 de cazuri zilnice, cand in martie sau aprilie erau raportate 40.000 de infectii in cea mai sumbra etapa a izolarii generale, chiar daca in prezent procentul pacientilor in stare grava este mult mai mic si s-a inregistrat si o descrestere a numarului de decese.SUA sunt in continuare tara cu cele mai multe cazuri, 6,7 milioane, desi India care ocupa locul doi cu 5,4 milioane inregistreaza de trei ori mai multe contagieri zilnice, care totusi s-au stabilizat in ultimele zile la mai putin de 100.000 intr-o singura zi.Nu exista schimbari nici pe lista celor 12 tari cele mai afectate in privinta cifrei contagierilor, pe care mai figureaza Peru, Columbia, Mexic , Spania, Argentina si Chile.Trei din patru pacienti bolnavi de COVID-19 din intreaga lume, aproape 23 de milioane au fost declarati vindecati, in timp ce aproximativ 61.000 sunt in stare grava sau critica.