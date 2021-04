Pandemia poate fi un vis frumos. Unde fac ore elevii unei scoli, dupa un an de invatamant la distanta VIDEO

🧑🏽‍🏫El colegio de Los Nietos, en #Cartagena, ha sacado parte de sus clases a la orilla de la playa.



🦠Asi previenen los contagios de covid en sitios cerrados y permiten que los ninos mantengan un contacto mas estrecho con la naturaleza.



✏️ @nataliescudero1 pic.twitter.com/AMrByc5fiF - RTVE Murcia (@RTVEMurcia) March 24, 2021

Orele fac parte dintr-un proiect mai amplu numit "Aer Curat", care prin invatare in aer liber si-a propus sa creeze conditii mai bune pentru copii in timpul pandemiei.Profesorii de la scoala Felix Rodriguez de la Fuente incep pregatirea plajei la ora 8 dimineata. Fiecare ora dureaza 20 de minute, grupurile de copii fiind mutate prin rotatie in zone diferite.Copiii poarta masti in timp ce stau in fata unei table portabile, bancile lor pastrand distantarea fizica pe plaja Playa de los Nietos. Este sigur si copiii se distreaza ", afirma Juam Francisco Martinez, un profesor de engleza de la aceasta scoala. "Nu uita ceea ce invata aici", mai spune acesta.Unii dintre elevi au renuntat la incaltaminte, altii stau aplecati deasupra bancilor pentru a impiedica briza puternica sa le ia pe sus foile.Pana acum n-a fost raportat niciun caz de infectare cu coronavirus de la implementarea orelor la plaja.