VIDEO Un expert in triburi, ucis cu o sageata de razboinici. Isi dedicase cariera pentru a le proteja

A ajuns la trib dupa ce fermierii au demarat campanii tot mai violente, declansand incendii si distrugand o mare parte a padurii din jur, potrivit CNN, citat in Observatornews.ro "Am inceput sa le luam urmele si am ajuns la marginea raului, langa zona protejata de Funai. Cand am ajuns langa granita, am putut vedea semnul acolo, "aceasta este o rezervatie Funai, nu treceti", a declarat Paulo Ricardo Bresaa, ofiter de politie."Apoi, am auzit doar sunetul sagetii, care l-a lovit in piept. El a tipat si-a scos sageata din piept si a fugit inapoi spre noi. A reusit sa mai alerge aproximativ 50, 60 de metri si a cazut", a mai adaugat acesta.Sarah Shenker, o cercetatoare apropiata de Rieli Franciscato, a declarat ca barbatul a fost, cel mai probabil, confundat cu unul dintre dusmanii tribului.