Opt membri ai aceleiasi familii omorati de COVID-19: "Ma simt atat de neputincios"

Potrivit sursei citate, Ricardo Aguirre si-a pierdut tatal si alti 7 membri ai familiei, care au murit dupa ce s-au infectat cu noul coronavirus. Pandemia i-a distrus afacerea si i-a imbolnavit si pe el, pe sotia sa insarcinata si pe doi dintre copiii sai."Ma simt atat de neputincios. Sunt furios ca nu am putut sa ma intorc acolo unde eram. Mi-am pierdut tatal. Este foarte greu", a marturisit Ricardo Aguirre.Barbatul nu stie cum s-au imbolnavit de COVID-19. Au purtat masti si au folosit in mod constant dezinfectant. Primul caz a aparut in familie in luna mai. Tatal lui a luptat cu noul coronavirus cateva luni, mai arata digi24.ro "Tatal meu a murit pe 11 septembrie in bratele mele, la 03:30 dimineata. A fost foarte greu, pentru ca noi faceam totul impreuna. 42 de ani am fost alaturi de el", a povestit Ricardo.Potrivit sursei citate, mama lui Ricardo Aguirre, care s-a vindecat de COVID-19, inca se lupta cu urmele lasate de boala asupra organismului si are nevoie de tratamente medicale. Facturile medicale se apropie deja de un milion de dolari."E prea mult!" marturiseste Ricardo. Barbatul nu-si permite sa achite asemenea factura nici prin Obamacare. "Nu-mi permit, e prea mult! E ca si cum as mai plati o casa", explica Ricardo.Cu afacerea ruinata de pandemie, acum barbatul se roaga doar sa fie sanatosi si puternici, mai ales ca urmeaza sa vina pe lume cel de-al patrulea copil, prima fetita din familie.