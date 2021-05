Femeie gasita moarta in cabina unui salon de infrumusetare. Petrecuse mai bine de doua ore la solar

Femeia le-a povestit anchetatorilor ca a banuit ca ceva nu este in regula atunci cand a observat ca persoana din cabina nu face niciun zgomot, desi ii expirase timpul alocat pentru bronz Aceasta a constatat ca femeia din interior este moarta in momentul in care a incercat sa o strige, sa ii bata in cabina si, cand a vazut ca nu primeste niciun raspuns. Rezultatele autopsiei nu au scos ceva suspect la iveala. In acest moment se astepata si un rezultat al unui studiu toxicologic. Salonul de bronzare a transmis ca nu a existat niciun defect la cabina respectiva si le-a oferit "cele mai profunde condoleante" rudelor femeii.