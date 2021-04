Italia a recuperat din Belgia o statuie antica furata acum 10 ani

Aceasta statuie, fara cap, reprezinta un "togatus", o persoana imbracata in toga, potrivit unui comunicat, precizand ca valoarea sa comerciala este in jur de 100.000 de euro.Doi jandarmi, care se aflau la Bruxelles in misiune, se plimbau in timpul liber in cartierul Sablon unde sunt numerosi anticari.Ei au remarcat aceasta statuie intr-unul dintre magazinele de antichitati si parea ca provine din Italia. La intoarcere, au facut o cercetare in banca de date a operelor de arta furate si au gasit-o.Sculptura a fost confiscata din ordinul Parchetului de la Roma si repatriata in italia, dar ancheta continua pentru a stabili cum a ajuns in Belgia.Aceasta a stabilit ca un comerciant italian, care folosea un pseudonim spaniol, se afla in fruntea unei retele de trafic ilegal de opere de arta.Acesta din urma este urmarit pentru "ascundere si export ilegal" al statuii, precizeaza comunicatul.