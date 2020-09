Mesaj "despre iubire" transmis de Alexei Navalnii din spital: "Iulia, m-ai salvat si asta ar trebui inclus in manualele de neurostiinta"

Starea de sanatate a lui Navalni este in continuare proasta, dupa iesirea din coma. Politicianul rus a suferit inclusiv leziuni ale creierului din cauza otravii si se lupta zilnic sa se recupereze.Recent, acesta a postat pe contul de Instagram o fotografie care il surprinde coborand singur scarile spitalului in care este internat, spunand ca face progrese semnificative spre insanatosire.Cel mai recent mesaj, pe Facebook, a fost publicat luni, 21 septembrie:"Postare despre iubire.Eu si Julia am avut o aniversare pe 26 august - 20 de ani de la nunta noastra, dar ma bucur ca am ratat-o si pot scrie asta astazi, cand stiu ceva mai multe despre dragoste decat acum o luna.Desigur, ati vazut acest lucru de o suta de ori in filme si ati citit in carti: o persoana se afla in coma, iar cealalta o readuce la viata cu dragostea si grija sa neincetata. Desigur, si noi am actionat in acest fel. Conform canoanelor filmelor clasice despre dragoste si coma. Am dormit si am dormit si am dormit. Julia a venit, a vorbit cu mine, mi-a cantat melodii, a pornit muzica. Nu voi minti - nu-mi amintesc nimic.Dar va voi spune ce imi amintesc exact. Cu greu poate fi numita o "amintire", mai degraba un set de prime senzatii si emotii. Cu toate acestea, a fost atat de important pentru mine, incat mi-a ramas pentru totdeauna intiparit in minte. Stau intins. Am iesit din coma, dar nu recunosc pe nimeni, nu inteleg ce se intampla. Nu vorbesc si nu stiu ce sa spun. Si toata distractia mea se rezuma la a o astepta pe ea sa vina. Nu-mi este clar cine este ea. Nici eu nu stiu cum arata. Chiar daca reusesc sa disting ceva cu o privire defocalizata, atunci pur si simplu nu-mi amintesc imaginea.Dar ea este diferita, inteleg asta, asa ca stau si o astept tot timpul. Ea vine si devine seful sectiei. Imi regleaza perna foarte confortabil. Nu are un ton linistit si simpatic. Vorbeste vesela si rade. Imi spune ceva. Cand este in preajma, halucinatiile idioate se retrag. Este foarte bine cu ea. Apoi pleaca, ma simt trist si incep sa o astept din nou.Nu ma indoiesc o secunda ca exista o explicatie stiintifica pentru acest lucru. Ei bine, am auzit timbrul vocii sotiei mele si creierul meu a secretat dopamina, mi-a fost mai usor. Fiecare vizita a devenit literalmente vindecatoare, iar efectul de asteptare a crescut recompensa dopaminei. Dar, oricat de misto ar suna explicatia stiintifica si medicala, acum stiu sigur doar din propria mea experienta: dragostea te vindeca si te readuce la viata. Julia, m-ai salvat si asta ar trebui inclus in manualele de neurostiinta", scrie Alexei Navalni.