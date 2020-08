O companie franceza comercializeaza masti pe care este imprimat zambetul posesorului.

, a explicat Ludovic Bonhomme, cofondator al Tcheezebox, societate cu sediul in Caluire-et-Cuire (zona metropolitana Lyon, estul Frantei)., a precizat Ludovic Bonhomme.Destinate in primul rand profesionistilor care doresc sa-si ''umanizeze relatia'' cu clientii, Tcheezebox realizeaza de asemenea masti pentru persoanele fizice, in cazul unor comenzi de peste 50 de articole.a subliniat antreprenorul.Compania, fondata in 2003, isi prezinta produsul - "Masked" - ca pe o masca de protectie destinata marelui public, care indeplineste normele AFNOR (un grad de filtrare de 76% al particulelor de 3 microni) si care rezista la zece spalari.Fabricate in Montpellier (sud), mastile costa 7,8 euro pe bucata (fara taxe).Societatea a avut drept obiect initial de activitate instalarea cabinelor fotografice, care acum pot fi folosite pentru fotografierea chipurilor persoanelor care doresc sa-si personalizeze mastile.