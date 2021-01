Cine este moldoveanca retinuta in urma asaltului Capitoliului. Kristina Malimon este implicata activ in politica din SUA

Autoritatile americane au comunicat ca, printre persoanele retinute, sunt si doi cetateni vorbitori de limba rusa. Este vorba despre Eugenia Malimon (54 de ani) si fiica acesteia, Kristina Malinom, ambele acuzate de patrundere ilegala in Capitoliu, potrivit Adevarul.ro Tanara este foarte activa in promovarea mesajelor pro-Trump pe contul de Instagram, unde are peste 25.000 de urmaritori. In plus, sustine ca alegerile din SUA au fost fraudate si ca Donald Trump este adevaratul invingator.Ea apare si intr-o fotografie alaturi de Roger Stone, fost consilier al lui Trump, gratiat de acesta dupa ce fusese condamnat pentru sperjur.