Operatiune fara precedent impotriva crimei organizate. Milioane de mesaje criptate despre asasinate si trafic de droguri au fost interceptate

Din 2018, Australia Noua Zeelanda si FBI au utilizat o aplicatie criptata, Anom, pentru a monotoriza retelele de crima organizata.Actiunea a dus la arestari in 18 state din Asia, America de Nord si de Sud, Europa si Orientul Mijlociu.Politiile australiana si neo-zeelandeza au fost printre primele care au oferit date despre aceasta operatiune, marti.Politia australiana a declarat ca a conceput planul impreuna cu FBI. FBI si Europol urmeaza sa prezinte in cursul zilei de marti propriile date referitoare la aceasta actiune.Aplicatia ANoM era unul dintre serviciile de mesagerie populare printre membrii retelelor de crima organizata, afirma autoritatile.Conform Politiei neo-zeelandeze, dupa ce FBI a anihilat alte doua servicii de criptare, a inceput sa opereze propriul serviciu, ANoM.Dispozitive cu aceasta aplicatie au inceput sa fie distribuite in lumea interlopa, conform presei australiene. Un telefon cu aceasta aplicatie putea comunica numai cu un telefon similar.Astfel politistii au putut citi in timp real milioane de mesaje referitoare la asasinate, importuri masive de droguri si alte planuri."Vorbesc doar despre droguri, violenta, atacuri, oameni vinovati care urmeaza sa fie asasintati", a declarat comisarul Politiei Federale asutraliene Reece Kershaw intr-o conferinta de presa.Comisarul Kershaw a precizat ca in Australia, politia a putut intercepta operatiuni cu droguri si sa previna incidente precum atacuri armate in masa.Politia a arestat peste 200 de persoane, membri ai bandelor de motociclisti situate in afara legii, ai gruparilor mafiote, ai organizatiilor criminale din Asia si din grupari de criminalitate organizata.De asemenea, au fost confiscate 3 tone de droguri si echivalentul sumei de 45 de milioane de dolari australieni in cash si in bunuri.Conform autoritatilor australiene, operatiunea, intitulata "Operation Ironside", a fost cea mai ampla la nivel national si a implicat 4.000 de politisti, iar la nivel mondial, 9.000."Faptul ca le-au fost afectate comunicatiile a fost un element-cheie", a declarat Kershaw.Politia neo-zeelandeza si-a denumit operatiunea Trojan Shield si a arestat 35 de persoane, confiscarile vizand bunuri la nivelul a 3,7 milioane de dolari neo-zeelandezi.