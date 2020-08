Piotr Markielau, liderul organizatiei Students for Liberty din Belarus, a fost arestat in Minsk pentru ca a sprijinit familia unui detinut politic

Pe 29 iulie 2020, ora 23:30, activistul pentru drepturile omului si Coordonator Regional pentru Europa de Est a Students For Liberty (abreviat SFL), Piotr Markielau, a fost arestat in fata Centrului de Detentie 1 din Minsk, Belarus, unde sosise pentru a sprijini un grup de femei aflate in greva foamei.Mama si sotia unui detinut politic, pe numele sau Dmitri Furmanov, au anuntat ca vor face greva foamei in fata centrului de detentie, cerand eliberarea acestuia cu trei zile inainte.La cateva minute dupa ce Piotr a ajuns la locul protestului, O.M.O.N. (Unitatea Mobila pentru Situatii Speciale) a inceput sa ii verifice pe activistii prezenti. Agentii au verificat autorizatiile jurnalistilor sositi pentru evenimente, luandu-l imediat in vizor pe Piotr.Dupa ce i-au verificat actele de identitate, fortele de ordine au cerut ca acesta sa ii urmeze la masina lor pentru a avea o conversatie. Cand activistii i-au atentionat ca respectiva cerere incalca procedura administrativa, acestia au pretins ca Piotr seamana cu o persoana de interes. In ciuda faptului ca s-a comportat pasnic, agentii l-au pus fortat in masina si au disparut cu acesta.Tarziu in decursul zilei de 30 iulie, Curtea Districtului Moskovsky din Minsk l-a condamnat pe Piotr la 12 zile de arest administrativ in baza articolului 23.34 p.3 a Codului Administrativ din Belarus, pentru incalcarea regulilor de conduita in timpul adunarilor publice.Piotr a fost persecutat in mod continuu de ofiterii de politie in Belarus. In luna mai a acestui an, Piotr Markielau a petrecut 10 zile in inchisoare dupa ce a fost arestat la tribunalul din Minsk, unde astepta procesul prietenilor sai ce organizasera dansul sicriului. In perioada cat a fost inchis, a suferit de pe urma abuzurilor ofiterilor de politie, fiind expus la tratamentul inuman aplicat de acestia.In decembrie 2019, acesta a fost arestat si acuzat de nesupunere si huliganism dupa ce a strans documente ce probau frauda electorala si coruptie, cand a facut publica numararea incorecta a voturilor in timpul alegerilor parlamentare din Belarus. In aceeasi luna, a fost sanctionat cu o amenda de 400 de dolari pentru fotografierea unei demonstratii pasnice anti-integrare rusa. Piotr a fost atacat constant de autoritatile din Belarus pentru protestele sale pasnice.De data aceasta Piotr nu a organizat niciun protest public, nu a facut nicio fotografie si nici declaratii publice pe conturile sale din mediul on-line. Acesta a fost arestat in momentul in care a fost vazut la protest, iar locul detinerii sale a fost tinut secret pentru aproape 24 de ore de la momentul in care a fost arestat. Din cauza pandemiei de coronavirus, Piotr nu va putea sa se intalneasca cu avocatul sau si publicul nu va sti ce i se intampla acestuia in spatele zidurilor inchisorii.Comunitatea Students For Liberty este profund ingrijorata de evenimentele actuale din Belarus. Comunitatea noastra ofera sprijinul oricarei persoane care isi doreste sa isi exercite dreptul la libera exprimare in mod pasnic ca un mijloc de a proteja viata si demnitatea lor. Cerem incetarea folosirii ilegale a fortei, abaterile violente , si hartuirea protestatarilor pasnici precum si a activistilor drepturilor omului.In lumina viitoarelor alegeri prezidentiale in Belarus, programate pe 9 august 2020, cerem guvernului belarus sa il elibereze pe Piotr si pe toti activistii drepturilor omului care au fost inchisi pe nedrept si carora li s-a interzis accesul liber la justitie si dreptul la un proces echitabil.