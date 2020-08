Primarul Parisului Anne Hidalgo vrea sa impuna obligativitatea purtarii mastii de protectie in anumite zone ale capitalei franceze, pentru a indigui al doilea val al epidemiei covid-19

Primarul din cadrul Partidului Socialist (PS) se pregatea marti sa-i transmita o cerere in acest sens prefectului Politiei Parisului Didier Lallement.Purtarea mastii afara nu este foarte "aplicata", declara viceprimarul Anne Souyris insarcinat cu Sanatatea, care constata ca 90% dintre parizieni nu folosesc masca pe strada."Vom cere, asadar, ca ea (masca de protectie) sa fie obligatorie afara, acolo unde este multa lume si unde respectarea distantei de un metru este dificila", declara Anne Souyris pentru Le Monde.Hotararea Primariei Parisului vizeaza strazile comerciale, cheirule Senei, parcurile, gradinile si pietele in aer liber.PLAN LOCAL DE IZOLAREAceasta decizie intervine in urma publicarii, luni, a unui aviz prin care Consiliul Stiintific recomanda un plan local de izolare in orasele mari, prevazand un eventual al doilea val covid-19 in toamna."Dupa ce a scazut pana in iunie, toti indicatorii arata de-acum o crestere a covid-19 la Paris si in regiunea" pariziana, declara Anne Souyris pentru Le Monde."Este trist, dar ne aflam la inceputul unui al doilea val" covid-19, avertizeaza ea.Mai multe comune incearca sa generalizeze purtarea mastii afara, insa se lovesc de recursuri in justitie, din cauza "coerentei" cu masuri la nivel national, care nu prevad obligativitatea purtarii mastii de protectie.Ministrul francez al Sanatatii Olivier Veran i-a autorizat la 31 iulie pe prefecti sa ia aceasta decizie si a incurajat mai multe orase mari - Nisa, Strasbourg si Lille - sa impuna obligativitatea mastiide protectie afara, in anumite locuri.