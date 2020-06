Racheta europeana Vega, operata de Arianespace, lanseaza sambata 53 de sateliti americani mici, concurand SpaceX si Rocket Lab pe piata din SUA

Ziare.

com

"Vega este o solutie foarte importanta pentru cererea in crestere, in special din Statele Unite, pentru accesul la spatiu al satelitilor mici", declarat vicepresedintele pentru vanzari al Arianespace, Stella Guillen.Vega va transporta 53 de sateliti, aceasta lansare fiind prima demonstratie de o asemenea anvergura a rachetei Vega.Racheta Vega, construita de producatorul aerospatial italian Avio si operata de compania franceza Arianespace, are la baza companii multinationale europene. Dar, dupa aproape un an de la un hiatus care a urmat unei lansari nereusite, Arianespace spera ca revenirea Vega va ajuta compania sa aiba acces la o parte mai mare din piata americana a satelitilor mici, care este in crestere."Vega este atat de importanta din multe motive si mai ales pentru piata satelitilor mici. Ne face capabili sa transportam orice incarcatura, pe orice orbita, oricand", declarat Guillen.Racheta a fost lansata ultima oara in iulie 2019, dar nu a reusit sa ajunga pe orbita, din cauza unei defectiuni care a facut ca Vega sa sa rupa la doua minute de la lansare.Cea de-a 16-a lansare a rachetei, sprogramata sa aiba loc sambata, in Guiana Franceza, reprezinta revenirea Vega dupa luni de zile in care Avio a diagnosticat sursa defectiunii.In plus, Vega va transporta 53 de sateliti, o practica tot mai folosita in industrie, cunoscuta sub numele de "ridesharing". Aceasta va fi prima demonstratie a transportorului de sateliti al Arianespace."Aceasta lansare a Vega este importanta pentru ca nu este usor sa lansezi mai multi sateliti diferiti, tot felul de aplicatii diferite, intr-o singura lansare", a aratat Guillen.Guillen a adaugat ca Arianespace a inregistrat o crestere a lansarilor de sateliti mici pe an, incepand din 2017.Potrivit firmei de analiza Bryce Space and Technology, anul trecut au fost lansati 389 de sateliti mici. Din totalul lansarilor globale, 45% au fost de sateliti mici, aproape dublu fata de proportia de 24% inregistrata in 2012.Satelitii mici sunt considerati a fi nave spatiale care au pana la 400 de kilograme.Progresele tehnologice au contribuit la reducerea costurilor si marimii satelitilor, care sunt capabili sa efectueze sarcini precum transmiterea de imagini, comunicatii, cercetari stiintifice si multe altele."Vega si Vega-C au fost dezvoltate pentru piata satelitilor mici", a spus Guillen. Aceasta a subliniat ca majoritatea celor 53 de sateliti care vor fi transportati sambata de Vega sunt americani, respectiv 39, construiti de companiile Mxar, Planet, Spire si Swarm.Arianespace intentioneaza sa stabileasca preturile ambelor versiuni de rachete la circa 40 de milioane de dolari per lansare.Vega poate ridica pe orbita pana la 1.500 de kilograme, iar Vega-C pana la 2.200 de kilograme.In functia de capacitate si pret, Vega se afla intre racheta mai puternica Falcon 9 a SpaceX, al carei pret a fost stabilit la 62 de milioane de dolari pentru transportarea pe orbita a unei incarcaturi de 18.200 de kilograme, si racheta mai mica Electron a Rocket Lab, care poate ridica pe orbita 150 de kilograme, pentru aproximativ 7 milioane de dolari.