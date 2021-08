Un român care a atacat cu o sticlă spartă un imigrant în Italia a fost reținut de carabinieri

Românul l-a ameninţat că îi provoacă răni dacă migrantul nu-i dă toţi banii pe care îi are asupra lui şi chiar l-a tăiat la nivelul braţului. Victima, în ciuda rănii pe care a suferit-o la braț, a reușit să se opună și să-l facă pe bătăuș să renunțe, scrie romatoday.it . Victima a fost transportată de urgenţă la spital, iar medicii au stabilit că are nevoie de cel puţin 15 zile de îngrijiri medicale pentru a-şi reveni din punct de vedere fizic.Carabinierii l-au arestat pe bărbat sub acuzația de tentativă de tâlhărie și vătămare corporală și l-au pus la dispoziția Autorității Judiciare.