Scrisoare care continea otrava, trimisa lui Donald Trump. O femeie, principalul suspect

"Confirm ca a fost facuta o arestare la Peace Bridge, la Buffalo, New York", a declarat pentru AFP Aaron Bowker, un responsabil vamal, referindu-se la podul care uneste Canada de statul New York. "Ancheta este in curs", a adaugat el.Suspectul este o femeie care avea asupra sa o arma de foc in momentul arestarii, potrivit mai multor media americane.Un responsabil guvernamental a precizat pentru agentia France Presse, sub protectia anonimatului, ca luni este prevazuta trimiterea femeii in fata unui judecator.Presa americana a facut cunoscut sambata ca autoritatile au interceptat un plic care continea ricina si ii era adresat presedintelui Donald Trump. Scrisoarea fusese descoperita mai devreme in cursul saptamanii si nu ajunsese pana la Casa Alba , potrivit cotidianului New York Times si postului de televiziune CNN.Jurnalul a adaugat ca scrisoarea ar fi fost trimisa din Canada.Corespondenta adresata Casei Albe este mai intai inspectata si apoi triata in depozite de langa Washington Potrivit CNN, continutul plicului a fost testat de mai multe ori intr-unul din aceste depozite, prezenta ricinei fiind confirmata.Ricina este cea mai toxica substanta din regnul vegetal, de 6.000 de ori mai puternica decat cianura. Este vorba de o substanta mortala in caz de ingerare, inhalare sau injectare si impotriva careia nu exista antidot.