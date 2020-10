Sotia premierului armean va merge sa lupte de partea etnicilor armeni din enclava Nagorno-Karabah

A detachment of 13 females, including myself, began military training exercises today. In a few days, we will depart to assist with the protection of our borders. Neither our homeland nor our dignity will be given up to the enemy. #WeWillWin pic.twitter.com/7j2OEsHshF - Anna Hakobyan (@wifeofArmPM) October 27, 2020

"Un detasament de 13 femei, intre care si eu, incepe pregatirea militara. In cateva zile, vom pleca (pe front) pentru a sprijini apararea frontierelor noastre", a scris pe Facebook Anna Hakobyan (42 de ani), redactor-sef al unui ziar."Nici tara noastra, nici demnitatea noastra nu vor fi abandonate inamicului", a adaugat ea.Acesta este al doilea antrenament militar din august pentru sotia premierului armean, in timp ce Nikol Pashinyan a lansat un apel saptamana trecuta ca voluntari sa se alature fortelor etnicilor armeni in acest conflict, potrivit AFP.Fiul premierului, Ashot Pashinyan (20 de ani), s-a inrolat ca voluntar anterior in aceasta luna.Violentele s-au reluat la 27 septembrie cu o intensitate fara precedent dupa armistitiul din 1994 in Nagorno-Karabah, enclava azera locuita in prezent aproape exclusiv doar de armeni, dupa ce s-a desprins de Azerbaidjan in perioada prabusirii URSS si a fost scena unui razboi sangeros in anii 1990, soldat atunci cu circa 30.000 de morti.In ultimele saptamani, fortele azere au cucerit teritorii care scapau controlului autoritatilor de la Baku din anii 1990.Armenia a recunoscut in noaptea de luni spre marti ca fortele din Nagorno-Karabah s-au retras dintr-un oras strategic situat intre enclava separatista si frontiera cu Iranul, retragere care pare a fi o victorie militara pentru Azerbaidjan, in timp ce numeroase incercari de incetare a focului au esuat in ultima luna, relateaza Reuters.Azerbaidjanul, sustinut de Turcia , incearca sa preia controlul asupra regiunii Nagorno-Karabah, situat pe teritoriul sau, dar populat in principal de etnici armeni. Luptele, care s-au reluat la sfarsitul lunii septembrie, ameninta sa degenereze intr-un conflict regional mai larg in cazul implicarii Turciei sau a Rusiei.Un responsabil al Ministerului Apararii armean, Artsrun Hovhannisyan, a anuntat luni seara ca fortele separatiste au abandonat orasul Gubadli, in sudul Nagorno-Karabah, pentru a "evita pierderi inutile", dand asigurari totusi ca situatia nu este "critica".Un astfel de castig militar pentru Azerbaidjan ar putea face mai dificila solutionarea diplomatica a conflictului. Azerbaidjanul, sustinut de Turcia, respinge orice rezultat care ar permite Armeniei sa pastreze controlul asupra Nagorno-Karabah, regiune pe care armenii o considera ca facand parte din teritoriul lor istoric, noteaza Reuters.Armenia si Azerbaidjanul au acceptat duminica o incetare a focului, sub egida SUA, dar armistitiul nu a avut niciun impact pe teren, la fel ca precedentele doua negociate de Rusia Marti dimineata, s-au dat lupte in mai multe locuri de pe linia frontului, a indicat Ministerul Apararii din Nagorno-Karabah intr-un comunicat, raportand 35 de decese suplimentare printre fortele sale, ceea ce ridica la 1.009 bilantul mortilor in randurile sale de la reluarea luptelor in 27 septembrie."Situatia in zona de conflict a ramas relativ stabila si tensionata pe parcursul noptii. Dueluri de artilerie au continuat in unele zone", a comunicat ministerul, indicand ca au cazut obuze in orasele Martuni si Martakert, precum si in satele din partea de nord a regiunii Askeran.La randul sau, Ministerul azer al Apararii a declarat ca pozitiile sale militare in apropierea liniei frontului au fost vizate de tiruri si ca luptele continua in principal in zonele Khojavend, Fizuli si Gubadli.Grupul OSCE de la Minsk, care are rol de mediator in acest conflict, urmeaza sa se intalneasca joi cu ministrii de externe armean si azer la Geneva. Grupul este prezidat de Franta, Rusia si SUA, dar Turcia a cerut sa joace un rol mai important in cadrul acestui organism.Comunitatea internationala s-a dovedit pana in prezent incapabila sa negocieze un armistitiu durabil si cu atat mai mult o rezolvare pasnica a conflictului, noteaza France Presse.