FOTO Un cunoscut cantaret american a fost spitalizat dupa ce si-a dat foc accidental. El a fost arestat, dupa ce a incercat sa angajeze o persoana sa ii omoare fosta sotie

Cantaretul grupului de heavy metal din San Diego a publicat informatii despre accident pe retelele de socializare, alaturi de o fotografie in care este bandajat, dar zambitor."Tine-ti capul sus indiferent de ce se intampla! Fac tot ce pot ca sa trimit incurajari in drum spre operatie (in aproape 30 de minute)", a scris el. "Le cer scuze prietenilor mei pentru ca nu am avut timp sa povestesc ce s-a intamplat", a adaugat solistul."Capacul canistrei de combustibil a cazut atunci cand incercam sa torn din aceasta pentru a porni un foc de tabara. Benzina s-a varsat pe hainele mele si am fost ars pe o suprafata de 25% din corp", a povestit el, care este internat de sambata seara si va ramane cateva saptamani in spital.Lambesis a fost arestat in 2013 dupa ce a incercat sa angajeze o persoana pentru a-i ucide fosta sotie. Cel platit era de fapt un ofiter sub acoperire, iar cantaretul a pledat vinovat in 2014. A fost eliberat in decembrie 2016 si doi ani mai tarziu s-a reintors in formatie, lansand un album, ironic intitulat "Shaped by Fire", in 2019.