VIDEO Un misterios monolit din metal, similar celor descoperite in SUA si Europa, a aparut in Toronto

Rectangulara, masurand aproximativ 4 metri inaltime, structura a fost remarcata joi de mai multi locuitori din zona, care au publicat imagini pe retelele de socializare."Golful Humber si-a primit propriul monolit peste noapte", a scris un utilizator de Facebook O structura similara a aparut deja si a disparut in alte parti ale Canadei, in orasele Vancouver si Winnipeg.Intr-o imagine publicata vineri dimineata pe Instagram, obiectul din Toronto aparea vandalizat, cu graffiti si vopsea rosie.Primul astfel de monolit a fost remarcat in desertul Utah, in luna noiembrie 2020. El a disparut dupa cateva zile. Ulterior, aparitia unor structuri similare a fost anuntata in mai multe orase din lume, inclusiv in Romania. Si acesta din urma a disparut intre timp.