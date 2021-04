O regiune din Italia vrea sa elimine carantina pentru turistii vaccinati. "In caz contrar, riscam sa pierdem nenumarati oaspeti"

"In caz contrar, riscam sa pierdem nenumarati oaspeti. Nu mai putem astepta. Turismul este motorul economic al regiunii noastre. 68% dintre turistii nostri sunt straini", a declarat presedintele regiunii Veneto, Luca Zaia, potrivit presei locale."In legatura cu turismul, problema carantinei ar trebui sa fie reconsiderata imediat. Un turist strain care este vaccinat nu ar trebui sa fie supus unei carantine", a spus Zaia.Cetatenii din UE care doresc sa calatoreasca in Italia trebuie sa prezinte un test de coronavirus negativ si in plus trebuie sa ramana in carantina timp de cinci zile. La finalul carantinei obligatorii la domiciliu, trebuie efectuat un alt test COVID. Masura este valabila pana la 30 aprilie.Turismul a generat 18 miliarde de euro in Veneto in anul de dinaintea epidemiei. In 2019, regiunea a raportat 48 de milioane de innoptari, relateaza APA.