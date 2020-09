Turcia extinde pana la jumatatea lunii octombrie operatiunile de foraj in estul Mediteranei

Yavuz va fi escortata de alte trei nave turcesti, potrivit unei note de informare maritima (Navtex) care adauga ca "toate vasele straine sunt sfatuite sa nu patrunda" in zona.Guvernul cipriot grec recunoscut international este de mult timp in disputa cu Turcia, care a inceput anul trecut sa exploreze zacaminte de petrol si gaze naturale in apropierea coastelor Ciprului.Cipru este divizat de la invadarea treimii din nordul insulei mediteraneene de catre armata turca in 1974 dupa o lovitura de stat ce urmarea atasarea acesteia la Grecia. Republica Cipru, membra a Uniunii Europene, isi exercita autoritatea doar in doua treimi din sudul insulei, in timp ce autoproclamata Republica Turca a Ciprului de Nord este recunoscuta doar de Ankara.Turcia contesta dreptul Ciprului de a explora in apele din jurul insulei, deoarece sustine ca administratia de la Nicosia nu reprezinta interesele cipriotilor turci.Acest argument este respins de Cipru, care este recunoscut legal ca reprezentand intreaga insula.