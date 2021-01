Barbatul fotografiat cu pupitrul lui Nancy Pelosi in brate in timpul violentelor din Capitoliu a fost arestat

Potrivit Miami Herald, barbatul in varsta de 36 de ani este incarcerat de vineri seara in penitenciarul din Pinellas County.Adam Christian Johnson, care locuieste in localitatea Parrish, este casatorit cu un medic si are cinci copii.Cel putin inca trei barbati din Florida sunt acuzati, de asemenea, ca au patruns ilegal miercuri in Capitoliu. De asemenea, un pompier din Florida a fost trimis in concediu dupa ce au aparut fotografii cu el participand la evenimentele de miercuri.Miercuri, protestele convocate de presedintele in exercitiu Donald Trump , in fata Capitoliului, unde Congresul urma sa certifice voturile electorilor in alegerile prezidentiale si, cu acestea, victoria democratului Joe Biden in alegerile prezidentiale, au degenerat. Sute de manifestanti, sustinatori ai lui Trump, au patruns in Capitoliu si mai multe cladiri din complex au fost evacuate. In confruntarile cu politia au rezultat mai multi raniti si patru persoane au murit. Au fost facute peste 60 de arestari.Inregistrari video si fotografii ale unor sutinatori ai lui Donald Trump care circulau in mod liber pe culoarele Congresului, dupa ce au intrat cu forta in cladire, au provocat consternare si indignare in tara si in lume.