Fostul ministru al Educatiei Ioan Mang candideaza la sefia CJ Bihor. Politicianul si-a dat demisia din minister dupa ce a fost acuzat de plagiat

Liderul PSD Bihor a spus ca este o provocare sa concureze la conducerea CJ Bihor, unde contracandidat va fi Ilie Bolojan, liderul PNL Bihor. In calitate de presedinte al CJ, Ioan Mang va dori sa continue proiectele pe care le-a inceput, sa modernizeze drumurilor judetene pe inca 200 de kilometri, pe langa cei 500 de kilometri realizati, pentru a avea toata infrastructura rutiera pusa la punct."Vreau sa continuam proiectele de sprijinire a educatiei, de construire a bazinelor de inot in fiecare oras si municipiu din judet (doua bazine urmeaza sa fie finalizate in septembrie), fiind primul program de acest gen din tara pus in practica de un Consiliu Judetean. Este necesar sa continuam investitiile in parcurile industriale si atragerea de investitori care sa ofere locuri de munca mai bine platite. Mai vizam dezvoltarea turismului, in special cel de schi sau cicloturismul, dar si punerea in valoare a bailor termale din judet. Nu in ultimul rand, vreau sa se continue procesul de educatie profesionala in sistem dual, pornit de noi in ultimii ani", a precizat Ioan Mang.Ioan Mang si-a dat demisia de la Ministerul EducatieiIoan Mang a decis sa demisioneze in 2012 din fruntea Ministerului Educatiei pentru ca imaginea Guvernului era afectata, precizand insa ca este nevinovat si acuzatiile de plagiat sunt, de fapt, un atac politic.In schimb, Consiliul National de Etica (CNE) a stabilit ca fostul ministru al Educatiei, Ioan Mang, a plagiat in mai multe articole stiintifice. Hotararea a fost luata dupa analizarea mai multor articole semnate de Mang pentru care s-au primit sesizari cu privire la posibile cazuri de plagiat, potrivit surselor, citate de Mediafax.Intrebat de ce nu si-a prezentat mandatul mai devreme, in aceasta logica, fostul ministru de la Educatie a raspuns ca a crezut "ca totul este un atac politic si ca se va opri cand comisiile de ancheta " vor prelua cazul."Atacul a continuat si se extinde in intreaga Europa. Practic, nu cred ca este cazul ca pentru un lucru pentru care nu sunt vinovat si care se va dovedi in final sa afectam imaginea Guvernului asteptand pana pe 15 iunie sa fim atacati in continuare. Sunt lucruri importante in minister, sunt lucruri grave, sunt convins ca viitorul ministru va continua demersurile pentru a descoperi tot ce s-a intamplat in aceasta perioada si de asemenea il asigur de tot sprijinul meu cu tot ceea ce pot", a adaugat ministrul demisionar.De asemenea, fostul sef de la Educatie a tinut sa le multumeasca celor care l-au incurajat."As dori de asemenea sa adresez celor peste cateva mii de cadre didactice si elevi care mi-au adresat mesaje de incurajare si mi-au solicitat sa nu renunt, sa-i asigur ca voi continua sa lupt pentru bunul mers al Educatiei, pentru a face adevarata reforma de care are nevoie aceasta natiune", a conchis Mang, precizand ca "nu am nimic sa imi reprosez".Premierul de atunci, Victor Ponta a anuntat ca ministrul Educatiei , Ioan Mang, si-a dat demisia, pentru a putea face lumina in cazul in care este acuzat de plagiat, fara sa mai aduca si alte prejudicii de imagine Guvernului."Domnul Mang are mainile dezlegate sa isi poata apara prestigiul si munca", a spus Ponta, precizand ca interimar a fost numit ministrul delegat pentru Dialog Social, Liviu Pop.Ioan Mang a fost acuzat ca ar fi plagiat mai multe lucrari stiintifice. Faptul ca plagierea acestor materiale e reala a fost confirmat chiar de mai multi dintre autorii acestora, cercetatori din Taiwan, Japonia sau Israel.Mang nu a negat ca aceste lucrari ar fi fost plagiate, insa a pretins ca niciuna dintre acestea nu este a sa si nu stie cum de numele sau a ajuns pe ele, dar ca e vorba de un atac politic al PDL . El nu a putut sa explice insa de ce e vorba chiar si de lucrari din anul 2003 si de ce el nu a sesizat in atatia ani ca numele sau apare pe ele, fara sa se fi sesizat.Ioan Mang este cel de-al doilea ministru al Educatiei din Cabinetul Ponta care renunta la mandat . Primul a fost Corina Dumitrescu , acuzata si ea de plagiat, dar si ca si-a falsificat informatii din CV.