Prima mașină de Formula 1 deținută de Ion Țiriac: "Acest cadou mi-a venit din cer”. Unde poate fi văzută

Fostul tenisman Ion Ţiriac a prezentat oficial, vineri, în cadrul unui eveniment, monopostul RB6 Oracle Red Bull Racing, prima maşină de Formula 1 care va fi expusă începând de sâmbătă la salonul Ţiriac Collection din Otopeni.

Monopostul prezentat la Ţiriac Collection este Oracle Red Bull Racing RB6 cu numărul şasiului #13, dotat cu o caroserie actualizată sezonului 2016-2017. RB6 a fost conceput şi dezvoltat sub conducerea celebrului designer Adrian Newey şi pilotat de Sebastian Vettel şi Mark Webber.

Monopostul RB6 a adus în 2010 echipei Oracle Red Bull Racing primul titlu de mondial la constructori şi primul titlu din carieră pilotului german Sebastian Vettel. Bolidul, dotat cu un motor în 8 cilindri, poate angrena în cursele de F1 până la 750 CP, dispunând de o capacitate de 2.400 cmc şi dezvoltând 18.000 rpm. Monopostul RB6 a urcat de 20 de ori pe podium, a obţinut 9 victorii şi a adunat în total 498 de puncte plecând de 15 ori din pole position.

"Acest cadou mi-a venit din cer, pentru că am încercat de foarte mult timp să pun mâna pe un monopost de Formula 1... şi până acum a fost extrem de greu să reuşesc. Pe domnul Mateschitz (n.r. - Dietrich Mateschitz), făuritorul Red Bull, l-am cunoscut în urmă cu cel puţin 50 de ani. El a plecat de lângă noi acum 11 luni. L-am cunoscut pe fiul dumnealui (n.r. - Mark Mateschitz, actualul proprietar al Red Bull) înainte să se nască, personal îl cunosc destul de puţin... dar el e vânător şi face parte din cercul austriecilor de vânători care fac parte din cercul meu. Fostul pilot Gerhard Berger, care îmi e prieten, e frate de cruce, cum se spune, cu tânărul Mateschitz. Şi i-am spus să vorbească cu el de o maşină. Aceste maşini nu prea se dau, toată lumea le păstrează, şi sunt şi foarte, foarte scumpe. Iar acum o lună şi jumătate m-am trezit că îmi spune că am o maşină de Formula 1 de la Red Bull", a afirmat Ţiriac.

Omul de afaceri a menţionat că nu ştie exact cât timp va rămâne monopostul în colecţia sa.

"Caroseria monopostului e mult mai nouă decât şasiul, pentru că ei vor ca oamenii când văd maşina să spună că e cea pe care a văzut-o acum două săptămâni la televizor, nu în 2010. Nu ştiu prea multe detalii tehnice, dar mă bucură faptul că aceste cauciucuri care sunt pe acest monopost sunt fabricate în România (n.r. - la fabrica Pirelli de la Slatina). Aşa că ne-a venit acest cadou şi îi mulţumesc tânărului Mateschitz pentru asta. Vă dau cuvântul meu că nici nu l-am întrebat pe Mateschitz dacă e a mea, dacă aici rămâne un an, trei ani sau cât. Ei mi-au trimis-o aici, aşa că 1, 2, 3 ani sigur rămâne, dar se pare că ne rămâne nouă după aceea, vedem mai târziu ce va fi", a precizat el.

Ţiriac Collection se va mări în primăvară, când va expune 300 de maşini şi va deveni cel mai mare muzeu auto din Europa. "În curând o să închidem colecţia, pentru că mai vrem să aducem încă o sută de maşini. Vor fi în total undeva la 300 de maşini, toate funcţionale, şi va fi de departe cea mai mare colecţie europeană. Colecţia a devenit aşa de importantă încât trebuie să îi acord o atenţie mărită, asta înseamnă că vor fi undeva la 4,5 milioane de euro pentru a mări spaţiul de expunere", a menţionat Ţiriac.

Fostul tenisman susţine că este extrem de dificil ca România să pătrundă în Formula 1, fie cu un pilot, o echipă sau un Mare Premiu.

"Nu e uşor să ai pilot în Formula 1. Am avut un mare pilot de Formula 2, Vişoiu (n.r. - Robert Vişoiu), iar tăticul lui cheltuia pentru el vreo două milioane pe an. Însă din 1.000 de piloţi... doar 1-2 ajung. Şi e foarte greu la noi, pentru că noi nu avem nici posibilităţile economice care să susţină toată treaba. Aşa că e foarte greu, în special la sportul ăsta suntem departe. Iar un Mare Premiu de F1 în România... ce să spun, cred că sunt mai bine de 20 de ani când nişte oameni cu inimă mare au spus că fac un circuit de Formula 1. Şi oamenii (n.r. - organizatorii F1) au venit o dată, de două ori, de trei ori, până când Ecclestone (n.r. - fostul director executiv al Formulei 1) mi-a spus 'Unde'? Întâi s-a spus de Bucureşti, dar e foarte greu să faci în oraş, ne uităm la Monte Carlo, apoi la Mamaia sau la Constanţa, că acolo avem hoteluri. Dar cei care vin la cursă, mai vor şi altceva pe lângă. Aşa că e greu să ai un Mare Premiu, pentru că vin până la 300.000 de oameni. Un circuit s-a făcut pe vremuri şi cu 100 de milioane, dar a ajuns acum la un miliard, cum e cel de la Abu Dhabi. Şi atunci cum faci să îţi dea nenea Nicuşor (n.r. - primarul Capitalei Nicuşor Dan) undeva la 300 de milioane în fiecare an pentru Formula 1? Noi nu dăm 300 de dolari, dar 300 de milioane de dolari... aşa că mai aşteptăm", a mai spus Ţiriac.

