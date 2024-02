Iranul a lansat pentru prima dată rachete balistice cu rază lungă de pe o navă. „Nu există un loc sigur pentru puterile care ne ameninţă securitatea” FOTO/VIDEO

Armata din iraniană a anunţat marţi, 13 februarie, că a lansat pentru prima dată rachete balistice cu rază lungă de acţiune de pe o navă de război, o nouă etapă în dezvoltarea programului său militar, relatează AFP.

O navă a Corpului Gărzilor Revoluţionare, armata ideologică a puterii iraniene, a lansat pentru prima dată rachete balistice în timp ce se afla în Golful Oman, în Oceanul Indian, a anunţat televiziunea de stat iraniană, care a difuzat imagini ale operaţiunii.

This increases Iran's ability to hit targets beyond the 2000 kilometre range of land-based ballistic missiles pic.twitter.com/vML0VNUtAo

The IRGC has successfully tested a long-range ballistic missile fired from a warship

"Lansarea unei rachete balistice cu rază lungă de acţiune de pe o navă a fost realizată cu succes", a declarat comandantul Corpului Gărzilor Revoluţionare, Hossein Salami.

"Navele noastre pot fi prezente oriunde în oceane. Nu există un loc sigur pentru puterile care vor să ne ameninţe securitatea", a adăugat el.

Televiziunea de stat iraniană a transmis că cele două rachete lansate de pe nava Shahid Mahdavi aveau "o rază de acţiune de cel puţin 1.700 de kilometri" şi au ajuns într-o zonă deşertică din centrul Iranului.

Dezvoltarea susţinută a arsenalului de rachete iranian reprezintă un motiv de îngrijorare pentru multe ţări, în primul rând Statele Unite şi Israel, acesta din urma temându-se că teritoriul său ar putea fi atins de armele Iranului.

Corpul Gărzilor Revoluţionare a anunţat, de asemenea, că a efectuat marţi un exerciţiu care simulează un atac cu rachete sol-sol asupra bazei aeriene israeliene Palmachim, la sud de Tel Aviv.

Potrivit televiziunii de stat, Palmachim este "principala bază care găzduieşte avioanele F-35 ale regimului sionist".

⚡️BREAKING

Iran has released a video in which it targets a mock-up of Israel's Palmachim air base hosting F-35s, by land and sea with precision ballistic missiles.

Netanyahu recently issued a warning to Iran from this air base

In addition, Iran seems to have prepared special… pic.twitter.com/oZnxM4Vx7A