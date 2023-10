Cine dorește al Treilea Război Mondial? De ce mor oameni nevinovați în Israel și în Palestina?

În condițiile în care întreagă lume este zdruncinată de războiul din Ucraina și de nesfârșitele atacuri pentru preluarea controlului resurselor naturale, pacea devine o poveste!

După 2 ani de la conflictul izbucnit între israelieni și palestinieni, din 11 mai 2021 și după 50 de ani de la declanșarea Războiului de Yom Kippurr, din 6 octombrie 1973, când Siria și Egipt au lovit Israelul din sud și din nord, noi atacuri alungă liniștea de pe pământul sfânt!

Ofensiva organizației Hamas în sudul și centrul Israelului, inițiată drept "Potopul Al-Aqsa", atacurile organizației libaneze Hezbollah asupra nordului Israelului, dar și riposta israeliană "Săbii de oțel" au înregistrat deja, potrivit Ministerului Sănătății din Gaza, "300 de israelieni și 320 de palestinieni morți într-o singură zi, numărul răniților ajungând la peste 3000"! Au fost uciși, în urma loviturilor cu rachete, femei, bătrâni și inclusiv copii!

Care este motivul interminabilelor atacuri dintre israelieni și palestinieni?

Cât de adevărat este faptul că uriașele resurse de apă, petrol şi gaze naturale înseamnă miza războiului dintre teroriști şi cei ce se doresc a fi antiteroriști?

Să fie conflictul din Israel un prilej de recapitalizare a încrederii politice pentru premierul israelian Beniamin Netanyahu? Vreau să cred că nu! Să fie schimbul de rachete dintre Palestina și Israel un prilej de reconfigurare a puterii în Orientul Mijlociu? Vreau să cred că nu!

Să fie atacurile Hamas un motiv în plus ca Israelul să preia controlul și asupra Fâșiei Gaza unde trăiesc palestinieni? Vreau să cred că nu! Și totuși, ce dorește să spună ministrul israelian al apărării Yoav Gallant, care potrivit "Open sources" declară că IDF (armata israeliană) "se pregătește de o invazie și că vom schimba fața realităților din Gaza"?

Surprinzător sau nu, serviciile de informații israeliene lasă impresia că au fost depășite de viteza de reacție a atacurilor Hamas. Este foarte greu de crezut însă că MOSSAD, legendar serviciu de spionaj, cunoaște lumea, dar nu cunoaște situația operativă existentă în teren, cu atât mai mult cu cât atacuri între israelieni și palestinieni au avut loc și în anii trecuți!

Ce am învățat din atacurile teroriste de la 9/11 septembrie 2001?

Cine vrea să își mai aducă aminte de conflictului izbucnit în data de 11 mai 2021, între Israel și Palestina, când Ambasadorul Palestinei în România, Fuad Karim Saliba Kokaly, a cerut ajutorul României, Excelența Să precizând, potrivit Monitorului Apărării și Securității, că "țara noastră a fost mereu implicată în conflictele din Orientul Mijlociu, a avut o poziție moderată şi neutră"? Președintele Nicolae Ceaușescu și România au adus pacea în Orientul Mijlociu, dar istoria nu mai are impactul prezentului!

Statul Israel nu este un stat părăsit!

Forțele Israeliene de Apărare (IDF) sunt într-o permanentă alertă, misiunea fiind apărarea țării și a propriilor cetățeni! În aceste condiții, cum a fost posibil că Hamas să rupă lanțul israelian de apărare și să surprindă Israelul cu mii de rachete?

Din perspectiva celor peste 3500 de rachete, dar și a comandourilor folosite de Hamas, cum a fost posibil ca acestea să fie adăpostite și pregătite fără ca serviciile de informații israeliene să cunoască acest lucru?

Atacurile să fie o întâmplare?

Războiul costă!

Cine finanțează Hamas? Potrivit unui ministru israelian "ceea ce se întâmplă pare a fi un eveniment planificat și dirijat de Iran". Dacă includem în "ecuația" analizei de intelligence și organizația șiită Hezbolla din Liban, care a declarat că a lovit Nordul Israelului, atacurile asupra Israelului obligă la reflecții, pregătirea acestora, dar și riposta israeliană implicând mize mai mult sau mai puțin cunoscute!

Organizația Hamas dorește crearea unui stat palestinian independent prin preluarea controlului asupra vechilor teritorii palestiniene, Cisiordania, Fâșia Gaza și Ierusalimul de est, dar și "implementarea legii islamice (Sharia) în teritoriile palestiniene, precum și unificarea Fâșiei Gaza și Cisiordaniei".

În contextul noilor provocări internaționale, reiterarea informațiilor de interes este mai mult decât necesară, cu atât mai mult cu cât "Jane’s Terrorism and Insurgency Center" a oferit și oferă multiple informații cu privire la interese mai mult sau mai puțin exprimate în zonele de conflict, țări precum Irak, Iran, Qatar, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite şi nu în ultimul rând Kuweit care dețin considerabile resurse de petrol!

Statul Islamic, Frontul Al-Nusrah din Siria, afiliat rețelei Al Qaida, Al-Shabab din Somalia, Boko Haram, grupare islamistă din nordul Nigeriei, cunoscută mai nou drept "Provincia Africa de Vest a Statului Islamic (ISWAP)" rețin atenția prin cruzimea decapitărilor şi prin virulența atacurilor, dar şi prin resurse financiare greu de imaginat!

De unde vin banii?

Să fie exploatarea puțurilor de petrol singura sursă de venit pentru Statul Islamic? Afirmația președintelui rus Vladimir Putin care atrăgea atenția că "finanțarea Statului Islamic provine din 40 de state, inclusiv din câteva state ale G20", obligă la reflecții pentru încă 20 de ani de înainte!

În semn de respect față de toți cei care au căzut victimele terorii şi că un om cu frică de Dumnezeu, nu pot să nu mă întreb: cine are nevoie de terorism?

Istoria nu trebuie uitată!

Cine a organizat Al–Qaida? Cine a înființat Statul Islamic?

Osama bin Laden a dispărut cu adevărat din orchestra jocurilor de putere?

De ce Statul Islamic nu a lovit niciodată țări precum: Israel, Palestina sau Arabia Saudită?

Care este adevărata miză a loviturilor cu piatra și cu rachete dintre Israel și Palestina?

Cine are nevoie de bombe?

Fantome operative? Spionaj? Troli informaționali? Agenți sub acoperire la Teo Aviv și Ramallah?

Și totuși cine poate să închidă conflictul dintre israelieni și palestinieni?

Arabia Saudita și Egiptul caută soluții de negociere pentru pace! Israelul așteaptă ajutor militar din partea SUA!

Să fie declarația Arabiei Saudite un semnal de alarmă cu privire la iminenta unui alt război mondial generat de atacurile dintre israelieni și palestinieni?

Cât de adevărată este aprecierea Arabiei Saudite (adevărul.ro) că prin "continuarea ocupației, privarea poporului palestinian de drepturile lor legitime şi provocările sistematice şi repetate împotriva locurilor lor sfinte" tensiunile pot să atingă cote maxime?

Legitimitatea schimburilor de rachete nu înseamnă o prioritate! Avem nevoie de pace, de toleranță și de Unitate!

Dincolo de orice speculații, fără să gândim la "conspirații mondiale", conflictul dintre Israel și Palestina obligă măsuri urgente și concrete pentru pace!

Să nu uitam că războiul ucide!

În timp ce lumea privește, privește și din nou privește, oameni nevinovați mor loviți de rachete!

Nicolae Radu a ocupat functii importante in sistemul national de securitate precum: Sef Centru de Expertiza Psihologica in cadrul SPP, Director Imputernicit la Centrul de Psihosociologie al MAI, consilier secretar de stat MAI, consilier CSAT, Administratia Prezidentiala si purtator de cuvant al Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza".

Radu Nicolae este profesor universitar dr. in cadrul Universitatii "Spiru Haret" din Bucuresti. Din anul 2018, in calitate de profesor asociat, a predat cursuri de Ledership, Laborator de specialitate - Servicii de informatii si Psihopatologie militara in cadrul Universitatii Bucuresti.

Din anul 2015, Nicolae Radu este abilitat conducator de doctorat pentru Informatii si securitate nationala in cadrul Universitatii Nationale de Aparare "Carol I".

In prezent, Nicolae Radu are preocupari operationale in spatiul intelligence, de prevenire si combatere a terorismului, dar si in zona psihologiei aplicate pentru personalul destinat misiunilor speciale tip Sayeret Matkal din cadrul Israel Elite Special Forces Unit si General Staff Reconnaissance Unit 269.

