Trupele israeliene au intrat în Gaza pe timp de noapte. Au efectuat „o operațiune relativ amplă” și s-au retras VIDEO

Armata israeliană a anunţat joi dimineaţă, la postul său public de radio, că a efectuat în cursul nopţii o incursiune "relativ amplă" în Fâşia Gaza pentru a ataca poziţii ale Hamas, relatează AFP.

Această operaţiune, din timpul căreia armata a postat imagini pe platforma X, a fost efectuată "în vederea pregătirii următoarelor etape ale bătăliei".

Ea a implicat soldaţi la sol, precum şi tancuri, care au lovit "mai multe celule teroriste, infrastructuri şi puncte de lansare a rachetelor".

Trupele s-au întors acum în Israel, asigură Tsahal (armata israeliană).

In preparation for the next stages of combat, the IDF operated in northern Gaza.

IDF tanks & infantry struck numerous terrorist cells, infrastructure and anti-tank missile launch posts.

The soldiers have since exited the area and returned to Israeli territory. pic.twitter.com/oMdSDR84rU