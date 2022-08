Motivul pentru care Iulia Vântur nu s-a măritat până acum cu Salman Khan. Actorul a stabilit data nunții

Fosta prezentatoare de televiziune Iulia Vântur (42 de ani), implicată într-o relație sentimentală cu Salman Khan (56 de ani), a vorbit despre eventuala căsătorie cu actorul indian, dar și despre posibilitatea de a deveni mamă.

Într-o intervenție pentru revista Viva, Iulia Vântur spune că nu vrea să trăiască în ”normalitatea” percepută de cei din jur.

„Da, am fost crescută, educată după aceleași norme ale societății. Știam că trebuie să mă mărit până la 30 de ani, apoi să fac un copil. Cred că mereu am ales altceva, exact ce am simțit, nu ce mi-au spus cei din jur. E acel adevăr interior, pe care îl poți auzi chiar dacă e gălăgie în jur.

M-am învinovățit, m-am îndoit. M-am simțit câteodată rușinată, umilită de reacțiile oamenilor din jur, de propriile gânduri. Tocmai pentru că nu am luat aceeași cale cu cei din jurul meu, calea normalității.

Până când, într-o zi, mi-am spus: STOP. Fiecare alegere a mea a fost făcută cu și din sufletul meu, așa cum am simțit că este drumul meu pe care să mă regăsesc și pe care să pot fi autentică și sinceră, așa, fără regrete, doar cu recunoștință”, a declarat Iulia Vântur pentru sursa citată.

Pe de altă parte, pus în fața aceleiași întrebări, referitoare la nuntă, Salman Khan a dezvăluit în urmă cu mult timp în presa indiană că vrea să se însoare la 18 noiembrie, fără să precizeze însă și anul, aceasta fiind data la care s-au căsătorit și părinții săi.