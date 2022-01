Actorul din “Fifty Shades of Grey” a trecut prin cel mai greu an din viață: ”Sper că suntem cu mintea intactă”. Tragedia care l-a lovit în 2021

Actorul Jamie Dornan, devenit celebru după rolul Christian Grey din “Fifty Shades of Grey”, a declarat că 2021 a fost cel mai greu an al vieţii sale. El şi-a pierdut tatăl anul trecut şi nu a putut fi alături de el deoarece era în carantină în Australia, relatează The Guardian.

“Au fost vremuri grele din multe motive şi pentru mulţi oameni. Încercăm să trecem peste şi sper că suntem cu mintea intactă”, a spus Dornan pentru The Sun.

Tatăl lui Dornan a murit în martie 2021, în Irlanda de Nord, infectat cu coronavirus, după ce a fost spitalizat pentru o operaţie de rutină la genunchi. În momentul decesului, Jamie Dornan era în carantină la un hotel din Australia şi trebuia să mai stea patru zile în izolare. El era în Australia pentru filmările la The Tourist, miniserie BBC.

Tatăl lui Jamie Dornan, Jim, era un celebru medic obstetrician-ginecolog de la spitalul Royal Victoria din Belfast.

Ads