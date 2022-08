Guvernul japonez se confruntă cu o problemă neobișnuită: tinerii nu consumă suficient alcool. În urma pandemiei de Covid, vânzările barurilor și ale altor localuri afectate de restricții au scăzut puternic și, implicit, veniturile din impozitele pe băuturi alcoolice, relatează CNN.

Ca soluție pentru stimularea economiei, guvernul Japoniei a lansat un concurs prin care îi încurajează pe tineri să bea mai mult.

Prin campania ”Sake Viva!”, supervizată de Agenția Națională pentru Impozite, participanții sunt invitați să trimită idei despre cum să ”stimuleze cererea de alcool în rândul tinerilor” prin noi servicii, metode de promovare, produse, design și chiar tehnici de vânzare folosind inteligența artificială sau metaversul, potrivit site-ului oficial al concursului.

”Piața internă a băuturilor alcoolice este în scădere din cauza schimbărilor demografice - scăderea natalității și îmbătrânirea populației - precum și a schimbărilor în stilul de viață în urma pandemiei de Covid-19”, a mai transmis agenția, adăugând că scopul concursului este de ” a trage generația mai tânără și dea revitaliza industria.”

Concursul include idei promoționale pentru toate tipurile de alcool japonez, propunerile putând fi trimise până la 9 septembrie. Finaliștii vor avea o întâlnire cu experți în octombrie, înaintea unui turneu final programat luna următoare, la Tokyo. Câștigătorul va primi sprijin pentru ca planul său să fie comercializat.

Inițiativa agenției fiscale a fost criticată de o parte a populației, care consideră că alcoolul este dăunător sănătății și că este nepotrivit ca o astfel de campanie să fie lansată tocmai de o instituție guvernamentală.

În trecut, Ministerul Sănătății din Japonia a avertizat despre consumului excesiv de alcool. În 2021, reprezentanții instituției vorbeau despre ”o problemă socială majoră” care persistă în ciuda unei recente scăderi a consumului.

Un purtător de cuvânt al ministerului a refuzat să comenteze concurența agenției fiscale atunci când a fost contactat de CNN.

Cât au scăzut vânzările în timpul pandemiei

Japonia, a treia economie ca mărime a lumii, a impus restricții dure în pandemie, închizând mult timp spațiile publice și reducând orele de funcționare pentru restaurante.

Din 2019 până în 2020, vânzările Izakayas - versiunea japoneză a unui pub sau tavernă - s-au înjumătățit, potrivit datelor Ministerului Economiei, Comerțului și Industriei. Instituția a precizat că, în paralel, a crescut rata ”consumului casnic”.

Potrivit unor statistici, aproximativ 30% dintre persoanele cu vârste cuprinse între 40 și 60 de ani beau în mod regulat, adică trei zile sau mai mult pe săptămână, a precizat ministerul, comparativ cu doar 7,8% dintre persoanele cu vârste cuprinse între 20 și 30 de ani.

”În acest fel, se crede că scăderea obiceiurilor de consum de alcool de la an la an are un efect asupra reducerii pieței interne”, a explicat ministerul.

Într-un raport din 2021, agenția fiscală a declarat că taxele pe băutură au fost o sursă majoră de venituri pentru guvern timp de secole, dar au scăzut în ultimele decenii. Japonia a primit 1.100 de miliarde de yeni (8,1 miliarde de dolari) din taxele pe alcool în 2021 - 1,7% din totalul veniturilor fiscale, comparativ cu 3% în 2011 și 5% în 1980.

Guvernul a ridicat starea de urgență în octombrie 2021, permițând restaurantelor să vândă din nou alcool și să rămână deschise mai târziu, însă restricțiile din unele părți ale țării au rămas în vigoare până în luna martie a acestui an. De atunci, redresarea a fost mai lentă decât estimările, economia fiind afectată de creșterea inflației, impactul războiului din Ucraina și recentele valuri de cazuri de Covid-19 care au dus la restricții prelungite.