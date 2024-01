Ultimul film al bătăușului de la Hollywood domină topul cinematografiei

Filmul de acţiune "The Beekeeper" a preluat conducerea în box-office-ul nord-american, într-un weekend de iarnă cu încasări mai degrabă modeste, potrivit estimărilor firmei de specialitate Exhibitor Relations, informează AFP.

Aflată în a treia săptămână de proiecţii în cinematografe, această producţie cu Jason Statham - poreclit bătăușul de la Hollywood - a obţinut încasări de 7,4 milioane de dolari în cinematografele din SUA şi Canada de vineri până duminică, potrivit Exhibitor Relations.

În "The Beekeeper", un fost membru al forţelor speciale, în prezent apicultor (Jason Statham), caută să se răzbune pe un grup misterios ale cărui escrocherii au dus la sinuciderea unei femei în vârstă (Phylicia Rashad).

Potrivit analistului de la Franchise Entertainment Research David Gross, filmul, care se aşteaptă să obţină încasări de 40 de milioane de dolari, ar putea ajunge într-un final la un total 150 de milioane de dolari în întreaga lume, un "succes", conform acestuia. "Nu avem de-a face cu un thriller de acţiune clasic, aceste filme dispar rapid", a adăugat el.

Pe locul al doilea, chiar în spatele său, se află musicalul "Mean Girls", o adaptare a filmului omonim din 2004, care a obţinut încasări de 7,3 milioane de dolari după ce a dominat box office-ul timp de două weekend-uri la rând. Produs de Paramount, noul lungmetraj este bazat pe povestea liceencelor care au asigurat succesul primei pelicule, devenită un film-cult în Statele Unite.

Excentricul ciocolatier "Wonka", interpretat de Timothée Chalamet, a avut încasări de 5,9 milioane de dolari şi nu a părăsit podiumul de la lansarea din America de Nord, pe 15 decembrie.

Pe locul al patrulea se află filmul de animaţie "Migration", produs de Universal, care a obţinut 5,2 milioane de dolari în weekend şi un total de peste 100 de milioane în America de Nord, urmat, pe a cincea poziţie, de comedia romantică "Anyone but You", cu încasări de 4,8 milioane de dolari de vineri până duminică.

Topul 10 din box-office-ul nord-american este completat de următoarele producţii cinematografice, potrivit Boxofficemojo.com:

6. "Poor Things" (3 milioane de dolari)

7. "American Fiction" (2,89 milioane de dolari)

8. "Aquaman and the Lost Kingdom" (2,81 milioane de dolari)

9. "Godzilla Minus One" (2,6 milioane de dolari)

10. "The Boys in the Boat" (2,2 milioane de dolari)