S-a lansat filmul în care Jennifer Lopez joacă alături de soțul Ben Affleck. Sărut pasional la afterparty VIDEO

Jennifer Lopez îşi explorează experienţele legate de dragoste şi relaţii în noul ei film, "This Is Me...Now: A Love Story", care a avut premiera la Hollywood marţi seară. Cu această ocazie, vedeta americană a păşit pe covorul roşu alături de soţul ei, actorul şi regizorul Ben Affleck, informează Reuters.

Filmul muzical, care coincide cu lansarea noului album al lui Jennifer Lopez, intitulat "This is Me...Now", aprofundează viaţa ei amoroasă şi natura relaţiilor, inclusiv cu ea însăşi, prin intermediul personajelor din această peliculă dramatică al cărei scenariu a fost scris tot de artistă.

"A devenit mai important pentru mine să mă dezvolt ca persoană şi ca artist, să fiu mai vulnerabilă şi să fiu mai sinceră în privinţa lucrurilor", a declarat Jennifer Lopez într-un interviu pentru Reuters.

"Aşa că este ceva ce mi s-a părut foarte organic pentru mine să fac în acest moment al vieţii mele, cu lucrurile prin care am trecut şi cu lucrurile pe care le-am învăţat", a adăugat ea.

Actriţă şi cântăreaţă, Jennifer Lopez, în vârstă de 54 de ani, a fost căsătorită de patru ori. S-a logodit prima dată cu Ben Affleck în 2002, un eveniment care a inspirat-o să lanseze albumul de mare succes "This is Me...Then", însă nunta a fost anulată în 2003, iar cuplul s-a despărţit câteva luni mai târziu.

În 2021, cei doi artişti au decis să înceapă din nou o relaţie şi s-au căsătorit în cele din urmă în iulie 2022.

"Nu ştiu cât de confortabil se simte el să fie muza mea", a spus Jennifer Lopez, reflectând asupra modului în care soţul ei, în vârstă de 51 de ani, se simte în legătură cu faptul că ea împărtăşeşte detalii din relaţia lor.

"Însă nu ar putea fi mai înţelegător şi mai iubitor şi mă încurajează să mă exprim exact aşa cum vreau eu, ceea ce mi se pare foarte frumos şi generos din partea lui", a adăugat Jennifer Lopez.

Acest film cu o durată de 65 de minute, regizat de Dave Meyers, conţine pe coloana lui sonoră unele dintre cele 13 piese de pe cel de-al nouălea album de studio al vedetei americane, inclusiv cântecele "Mad In Love" şi "Dear Ben Part II".

Alături de Jennifer Lopez, care interpretează personajul denumit "artista", alte roluri din acest film sunt jucate de actriţele Sofia Vergara, Keke Palmer, rapperul Post Malone şi actorul Ben Affleck.

Filmul "This Is Me...Now: A Love Story" va deveni disponibil pe platforma de streaming Prime Video începând de vineri. Noul album muzical al artistei americane va fi lansat în aceeaşi zi.

Pe rețelele sociale au apărut și imagini de la petrecerea de după lansare, cu Jennifer Lopez și Ben Affleck sărutându-se pasional.

Jennifer Lopez and Ben Affleck kissing at the This Is Me…Now: A Love Story premiere after party. pic.twitter.com/EAXQzhrqIZ