Apariție emoționantă a celui mai bătrân fost președinte al Statelor Unite. "Este clar că se află la capitolul final" VIDEO

Fostul preşedinte Jimmy Carter şi soţia sa, Rosalynn, au fost prezenţi, sâmbătă, la Festivalul de alune din Plains, Georgia, a anunţat Centrul Carter într-o postare pe reţelele de socializare, relatează CNN.

"O zi frumoasă pentru ca preşedintele şi doamna Carter să se bucure de o plimbare prin Plains Peanut Festival! Şi cu doar o săptămână înainte de a împlini 99 de ani. Punem pariu că îngheţata cu unt de arahide este în meniul pentru prânz! #JimmyCarter99", a declarat Centrul Carter într-un tweet în care a distribuit un videoclip cu familia Carter mergând într-un SUV pe o stradă plină de participanţi la festival.

Erikka Bettis Williams, cea care a filmat videoclipul, a declarat că nu avea nicio idee că familia Carter va fi acolo.

"Surpriză totală! Mulţimea a reacţionat cam greu la început, pentru că nu-şi dădea seama că sunt acolo. A fost o surpriză atât de mare şi da, am cântat "La mulţi ani"!", a declarat ea pentru CNN.

Jimmy Carter împlineşte 99 de ani pe 1 octombrie. Fostul preşedinte a învins cancerul cerebral în 2015, dar s-a confruntat cu o serie de probleme de sănătate în 2019 şi, în consecinţă, a suferit o intervenţie chirurgicală pentru a elimina presiunea de pe creier.

Într-un interviu acordat publicaţiei People, publicat luna trecută, nepotul familiei Carter a declarat: "Este clar că se află la capitolul final".

