Biden dă o lovitură puternică Chinei: ”Strategia este să stranguleze economia Beijingului”

După ce în urmă cu o săptămână, Joe Biden a anunțat o mutare istorică legată de un plan de 50 de miliarde de dolari pentru dezvoltarea industriei de semiconductori din Statele Unite, acum administrația de la Washington intenționează să aplice o lovitură puternică Chinei, prin restricționarea Beijingului de la importurile americane de cipuri, unelte și echipamente pentru această industrie.

Acest lucru ar urma să intre în vigoare de luna viitoare și măsura s-ar referi la semiconductorii cumpărați de China pentru domeniul inteligenței artificiale și pentru instrumente de fabricare a cipurilor, potrivit Asahi.

Departamentul de Comerț din Statele Unite intenționează să publice noi reglementări bazate pe restricțiile comunicate prin scrisori la începtul acestui an celor trei companii din SUA – KLA Corp, Lam Research Corp și Applied Materials Inc., au afirmat mai multe surse, sub protecția anonimatului.

Aceste noi reglementări ale administrației Biden le-ar interzice acestor companii americane exportul de echipamente de fabricare a cipurilor către fabricile din China, care produc semiconductori avansați cu procesoare sub 14 nanometri.

În plus, vor mai exista și alte restricții trimise companiilor americane Nvidia Corp și Advanced Micro Devices pentru livrările spre China, legate de cipurile destinate industriei de inteligență artificială de la Beijing.

Restricțiile pe care le are în vedere SUA pentru importurile Chinei ar viza și alte companii americane, precum AMD, Intel Corp și Cerebras Systems, dar și Dell Technologies, Hewlett Packard și Super Micro Computer.

Acțiunea planificată vine în momentul în care administrația Biden a încercat să zădărnicească progresele Chinei prin țintirea tehnologiilor avansate în care Statele Unite își mențin încă dominația pe plan mondial.

”Strategia este de a strangula economia Chinei și au descoperit că cipurile sunt niște produse care pot constitui un punct de sufocare. Chinezii nu pot face aceste produse, nu pot fabrica echipamentele de producție pentru așa ceva, luându-le din SUA”, a spus Jim Lewis, expert în tehnologie de la Centrul de studii strategice.

Departamentul Comerțului din Statele Unite a publicat pe 6 septembrie 2022, o strategie de investiții a administrației Biden, un program denumit CHIPS pentru America, care să revitalizeze industria internă de semiconductori și să stimuleze inovația.

”Programul CHIPS pentru America, în valoare de 50 de miliarde de dolari va asigura conducerea continuă a Statelor Unite în industriile care stau la baza securității noastre naționale și a competitivității economice. Sub conducerea președintelui Joe Biden, facem din nou lucruri importante în America, revitalizând industria noastră de semiconductori după decenii de lipsa investițiilor, iar acum venim cu investiții de care avem nevoie pentru a conduce lumea în domeniul tehnologiei și al inovării”.

