Acordul nuclear cu Iranul ”este mort”, afirmă Biden într-o înregistrare video pusă în circulaţie pe Twitter VIDEO

Acordul de la Viena din 2015 în dosarul nuclear iranian ”este mort”, afirmă preşedintele american Joe Biden într-o înregistrare video pusă în circulaţie puternic pe Twitter, a cărei autenticitate nu a fost contestată de către Casa Albă, relatează AFP.

În această înregistrare video - care circulă fără să fie datată şi nici localizată - preşedintele american apare încadrat de gărzi de corp în timpul unei discuţii informale cu persoane aflate în spatele unei bariere metalice, între care şi o persoană cu o banderolă în culorile Iranului, într-un gimnaziu sau sală polivalentă.

Elemente de decor şi hainele preşedintelui par să corespundă unui miting de campanie, la începutul lui noiembrie, în California, în cursul căruia Joe Biden a venit să susţină un candidat la Camera Reprezentanţilor.

”Domnule Preşedinte Biden, veţi anunţa că JCPoA (acronimul american al Acordului de la Viena) este mort? Puteţi anunţa?”, îl întreabă o femeie pe democrat, care-i strânge mâna.

So *Joe Biden* is the American president who just declared the Iran nuclear deal "dead." And Benjamin Netanyahu didn't even go behind his back to lecture Congress about it. pic.twitter.com/ZEzfQJ9q4K