Joe Biden, președintele Statelor Unite, a redus pedepsele cu închisoarea pentru 11 persoane condamnate pentru infracțiuni non-violente legate de droguri, relatează Reuters.

Joe Biden subliniază că aceste măsuri vizează să corecteze diferenţe de condamnare care afectează de mult timp comunitatea afroamericană şi să consolideze angajamentul pe care şi l-a asumat în favoarea reformării legislaţiei cu privire la marijuana.

”America a fost fondată pe principiul egalităţii justiţiei în faţa legii”, a subliniat într-un comunicat, vineri, şeful statului american.

”Aleşi, lideri religioşi, apărători ai drepturilor civice şi oficiali în domeniul aplicării legii sunt de acord să spună că sistemul nostru al justiţiei penale poate şi trebuie să reflecte această valoare fundamentală care ne face comunităţile mai sigure şi mai puternice”, a adăugat el.

PEDEPSE DISPROPORŢIONATE

Statele Unite reprezintă mai puţin de 5% populaţia mondială, dar înregistrează o cincime dintre deţinuţi la nivel mondial.

O parte importantă dintre deţinuţi sunt persoane de culoare, care constituie o parte importantă a bazei susţinerii preşedintelui ales în 2020.

El se pregăteşte de o campanie intensă în vederea alegerilor prezidenţiale din 2024, în contextul în care popularitatea sa este scăzută, mai ales în rândul tinerilor.

Unii dintre condamnaţii graţiaţi ispăşeau pedepse pe viaţă cu privire la distribuire de cocaină sau crack.

În urma unor reforme recente, fiecare dintre ei ar fi putut să beneficieze de o reducere a pedepsei, dacă ar fi fost condamnaţi în prezent.

Unele dintre aceste pedepse dure reflectă diferenţe vechi între condamnări cu privire la crack şi cocaină sub formă de praf.

Unii experţi juridici subliniază că aceste pedepse nu contribuie, în prezent, la siguranţa publică şi că au un inpact disproporţionat asupra comunităţii afroamericane.

GRAŢIERE DE AMPLOARE ”LIMITATĂ”

Joe Biden a graţiat, tot vineri, toate persoanele condamnate din cauza simplei deţineri de marijuana pe terenuri federale - şi nu la nivelul fiecărui stat - şi la Washington.

JUST IN: President Biden issues federal pardons to every American who has previously used marijuana.

Ironically, Biden's own vice president Kamala Harris prosecuted some of the very same people who Biden is now pardoning.

Kamala Harris is responsible for overseeing 1,956… pic.twitter.com/4WCYVXpeT3