Biden, ironii tăioase la adresa lui Trump după ce miliardarul s-a lăudat cu două premii primite de la clubul său de golf: „Ce realizare!”

Preşedintele american Joe Biden l-a ironizat luni, 25 martie, într-un mesaj pe platforma X, pe rivalul său, republicanul Donald Trump, pentru reușitele sportive cu care acesta din urmă se laudă pe platformele de socializare.

Donald Trump s-a lăudat pe reţeaua sa de socializare Truth Social că a obţinut două premii la o ceremonie organizată de clubul său de golf.

„Bravo, Donald. Ce realizare”, îl felicită Joe Biden sarcastic.

Donald Trump s-a lăudat că a primit două premii în cadrul unei ceremonii organizate de clubul său de golf

”Este o mare onoare pentru mine să mă aflu în această (duminică) seara la Trump International Golf Club, la West Palm Beach, în seara premierii, pentru a primi trofeul campionatului culubului şi trofeul campionatului clubului senior”, a scris el.

”Le-am câştigat pe amândouă!”, se laudă el cu majuscule.

Trump won two amateur golf championships this weekend. Could Biden have even walked 18 holes much less played 18 holes of golf? pic.twitter.com/YlWMEHob4n