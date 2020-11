Surse NYT: Israelul a comis asasinatul din Iran. Criza poate complica eforturile Administratiei Joe Biden

Israelul a organizat asasinatul comis vineri la periferia orasului Teheran, care l-a vizat pe omul de stiinta Mohsen Fakhrizadeh, considerat directorul programului nuclear iranian, afirma un oficial american si doi oficiali din cadrul serviciilor de informatii, sub protectia anonomatului, conform cotidianului The New York Times. Nu este clar in ce masura administratia Donald Trump a stiut in avans despre operatiune, dar Israelul si StateleUnite sunt aliati apropiati si fac schimburi intense de informatii despre Iran Casa Alba si Agentia Centrala pentru Informatii ( CIA ) au refuzat sa faca vreun comentariu despre acest caz.Administratia de la Teheran a amenintat, vineri dupa-amiaza, ca va riposta la atacul soldat cu moartea lui Mohsen Fakhrizadeh, directorul programului nuclear iranian, iar ministrul iranian de Externe, Mohammad Javad Zarif, a sugerat ca asasinatul a fost comis de Israel . "Vom lovi ca fulgerul asupra asasinilor acestui martir si ii vom face sa regrete actiunea", a declarat Hossein Dehghan, consilier militar al ayatollahului Ali Khamenei, liderul suprem iranian."Teroristii l-au asasinat pe un eminent om de stiinta iranian. Acest act de lasitate, care prezinta indicii serioase privind rolul Israelului, arata disperarea pentru acte beligerate a autorilor. Comunitatea internationala trebuie sa puna capat rusinoaselor standarde duble si sa condamne acest act specific terorismului de stat", a transmis Mohammad Javad Zarif, ministrul iranian de Externe.Mohsen Fakhrizadeh, directorul programului nuclear iranian, a fost asasinat intr-un atac armat comis in localitatea Absard, la periferia Teheranului.CITESTE SI: Iranul ameninta ca va riposta dupa asasinarea directorului programului nuclear. Cine era Mohsen Fakhrizadeh Moartea lui Mohsen Fakhrizadeh reprezinta "un regres pentru programul nuclear iranian". "Era principalul specialist in domeniul nuclear si se crede ca era responsabil de programul nuclear secret al Iranului. A fost si ofiter de rang inalt al Gardienilor Revolutiei, iar acest lucru va amplifica dorinta Iranului de a riposta prin forta", afirma Michael P. Mulroy, fost expert al Pentagonului privind Orientul Mijlociu, citat de Mediafax.Potrivit cotidianului The New York Times, "asasinarea lui Mohsen Fakhrizadeh risca sa aiba implicatii ample pentru viitoarea Administratie Joe Biden ", cu riscul de a genera o reactie similara celei fata de atacul american din ianuarie 2020, soldat cu moartea generalului iranian Qassim Suleimani. "Atacul poate complica eforturile presedintelui Joe Biden de reactivare a Acordului nuclear din 2015 (...)", subliniaza NYT.In ultimele saptamani, armata israeliana a primit ordine sa se pregateasca pentru posibilitatea unui atac al Statelor Unite asupra Iranului la finalul mandatului presedintelui american in functie, Donald Trump, au afirmat oficiali israelieni de rang inalt citati de site-ul de stiri Axios.com. Armata israeliana s-a pregatit de posibile riposte ale Iranului in mod direct sau prin intermediari din Siria Liban si Fasia Gaza Ministrul israelian al Apararii, Benjamin Gantz, a discutat de doua ori in ultimele doua saptamani cu secretarul interimar al Apararii din SUA, Christopher Miller, despre cooperarea militara si despre Iran si Siria. Duminica, premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, si Yossi Cohen, directorul serviciului israelian de informatii Mossad, s-au deplasat in secret in Arabia Saudita , unde s-au intalnit cu printul mostenitor saudit, Mohammed bin Salman, si cu secretarul de Stat american in exercitiu, Mike Pompeo. Vizita se inscrie in eforturile Administratiei Donald Trump de normalizare a relatiilor dintre Arabia Saudita si Israel.Administratia de la Teheran a amenintat, saptamana trecuta, ca va riposta la un eventual atac al Statelor Unite, pe fondul informatiilor ca presedintele in functie, Donald Trump, ar vrea sa lanseze o operatiune pentru distrugerea instalatiilor nucleare iraniene. "Orice actiune impotriva natiunii iraniene ar atrage cu siguranta o reactie devastatoare", a declarat Ali Rabiei, purtatorul de cuvant al Administratiei de la Teheran.Potrivit unor surse citate de cotidianul The New York Times, presedintele in functie al Statelor Unite, Donald Trump, a evocat ideea unui atac asupra instalatiilor nucleare iraniene, in contextul unor nereguli semnalate de Agentia Internationala pentru Energie Atomica. Consilierii lui Donald Trump lau oprit sa lanseze o actiune militara, argumentand ca un astfel de atac ar risca sa genereze un conflict de amploare in ultimele saptamani alemandatului actualului presedinte al SUA.