Drama prin care trece Judi Dench, una dintre cele mai îndrăgite actrițe

Dame Judi Dench, una dintre cele mai cunoscute şi mai iubite actriţe din Marea Britanie, a declarat că vederea sa s-a deteriorat atât de mult încât nu mai poate vedea pe platourile de filmare, scrie The Guardian.

Actriţa, în vârstă de 88 de ani, a declarat pentru Sunday Mirror că încă încearcă să găsească soluţii, dar „nu mai pot vedea pe un platou de filmare”... „şi nu mai văd să citesc. Dar trebuie să te descurci cu asta”.

Ea a continuat: „Este dificil dacă am un rol de o anumită durată. Încă nu am găsit o soluţie. Pentru că am atât de mulţi prieteni care mă vor învăţa scenariul. Dar eu am memorie fotografică”.

Dench a fost mult timp deschisă în legătură cu efectele asupra vieţii sale profesionale ale degenerării maculare legate de vârstă şi cu necesitatea de a memora replicile oral înainte de a merge pe platou. Actriţa a jucat recent în filme precum „Belfast”, pentru care a primit o nominalizare la Oscar, şi „Allelujah”, adaptarea lui Richard Eyre a piesei lui Alan Bennett.

Ea continuă să lucreze, pentru că „am o teamă iraţională de plictiseală. De aceea am acum acest tatuaj pe care scrie Carpe Diem (Trăieşte clipa!). Aşa ar trebui să trăim".

Alte roluri cheie pe marele ecran includ patru filme cu James Bond şi „Shakespeare in Love”, pentru care a câştigat un Oscar. Dench a avut, de asemenea, o carieră scenică foarte susţinută şi de succes, câştigând un premiu Tony şi opt premii Olivier. Printre producţiile TV importante se numără sitcomul „As Time Goes By”, cu Geoffrey Palmer, şi „A Fine Romance”, cu regretatul ei soţ, Michael Williams.

Ea a vorbit pentru Mirror şi despre partenerul ei, ecologistul David Mills, pe care l-a cunoscut în 2010, la nouă ani după moartea lui Williams.

„Am avut mulţi, mulţi prieteni buni, dar a fost foarte neaşteptat să am pe cineva atât de grijuliu ca partenerul meu, David. Cineva cu care să pot împărtăşi lucruri... Mă simt foarte norocoasă. Şi să râzi cu cineva este teribil de important. Râdem despre orice”.

Cuplul a asistat recent la încoronarea regelui Charles III la Londra. Anul trecut, Dench a scris o scrisoare pentru Times în care acuza serialul Netflix „The Crown” de „senzaţionalism crud” în descrierea familiei regale. A permite ca ficţionalizările sale să treacă fără o dezminţire a fost, spunea ea, „crud de nedrept”.

Dench a fost citată şi de actorul Kevin Spacey în mărturia sa de săptămâna trecută, în timpul procesului său pentru agresiune sexuală şi indecentă. Spacey a fost declarat nevinovat.

Un reclamant l-a acuzat pe Spacey că l-a apucat de zona intimă „ca o cobră” la un eveniment de gală, la un teatru din centrul Londrei în 2005, acuzaţie pe care Spacey a respins-o, spunând: „Este o nebunie. Nu s-a întâmplat niciodată”.

Evenimentul fusese organizat de Dench, despre care Spacey a spus: „O iubesc. Nu aş face nimic pentru a o face vreodată de ruşine sau pentru a mă face pe mine de ruşine într-un astfel de mod”.