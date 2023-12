Filmul cu Julia Roberts care rupe audiențele pe Netflix

Lungmetrajul "Leave the World Behind" a început în forţă, thrillerul apocaliptic a intrat în Top 10 Netflix în perioada 4-10 decembrie, ocupând locul 1 pe lista filmelor în limba engleză, cu 41,7 milioane de vizualizări, devenind cel mai vizionat titlu din această săptămână.

Cu Julia Roberts, Ethan Hawke, Mahershala Ali şi Myha'la în rolurile principale, filmul a ajuns pe streamer în 8 decembrie, după ce a avut premiera mondială la AFI Festival în 22 noiembrie.

Filmul a fost urmat de "Family Switch", cu Jennifer Garner şi Ed Helms, care a obţinut locul 2 în topul filmelor în limba engleză cel mai urmărite, cu 18,6 milioane de vizualizări, apoi de comedia animată a lui Adam Sandler, "Leo".

În ceea ce priveşte serialele în limba engleză, "Obliterated" conduce în această săptămână cu 9 milioane de vizualizări. Comedia de acţiune împreună cu "My Life With the Walter Boys" (care s-a clasat pe locul al doilea cu 7,5 milioane de vizualizări totale în primele patru zile de disponibilitate) a determinat "Squid Game: The Challenge" să coboare pe locul al treilea în clasament, cu 6,6 milioane de vizualizări.

De asemenea, în clasament, partea 1 a celui de-al şaselea şi ultimul sezon din "The Crown" a ocupat locul şase, cu 2,5 milioane de vizualizări, în cea de-a patra săptămână în Top 10, iar sezonul 5 din "Virgin River" a ocupat locul opt, în cea de-a opta săptămână în clasament, cu 2,2 milioane de vizualizări.

În clasament se află şi "Bad Surgeon: Love Under the Knife" (5 milioane de vizualizări), "World War II: From the Front Lines" (4,2 milioane de vizualizări), "Cocomelon Lane" (2,4 milioane) şi sezoanele 1 (1,9 milioane) şi 2 (1,4 milioane) din "Young Sheldon".

Marţi, Netflix a publicat raportul său bianual, oferind telespectatorilor o perspectivă suplimentară asupra indicatorilor săi de vizionare. Raportul cuprinde peste 18.000 de titluri şi aproape 100 de miliarde de ore vizionate în perioada ianuarie-iunie 2023.

