Prințesa Țării Galilor a anunțat vineri, 22 martie, că a fost diagnosticată cu cancer la vârsta de 42 de ani și face chimioterapie.

Într-un mesaj video profund emoționant, filmat la Windsor miercuri, Catherine a dezvăluit că știrea a venit ca un „șoc uriaș” și că ea și William „am făcut tot ce am putut pentru a procesa și gestiona aceasta în privat în interesul familiei noastre tinere”.

Diagnosticul a venit la câteva zile după ce a fost văzută zâmbind alături de Prințul William în timp ce plecau de la magazinul lor preferat de produse agricole, aproape de casa lor din Windsor.

Stând pe o bancă înconjurată de narcise și flori de primăvară, ea a spus: „Ne-a luat timp să le explicăm totul lui George, Charlotte și Louis într-un mod adecvat pentru ei și să îi asigurăm că o să fie bine.

Cum le-am spus și lor; sunt bine și devin mai puternică în fiecare zi concentrându-mă pe lucrurile care mă vor ajuta să vindec; în mintea, corpul și spiritul meu. A avea alături pe William este o sursă mare de confort și asigurare. La fel de mult ne înseamnă și dragostea, sprijinul și bunătatea arătate de atât de mulți dintre voi. Înseamnă atât de mult pentru amândoi.”

Cancerul Catherinei a fost descoperit doar după ce a suferit o intervenție chirurgicală abdominală majoră la The London Clinic în ianuarie. Palatul Kensington a declarat că nu va împărtăși detalii despre ce tip de cancer are prințesa sau în ce stadiu se află cancerul și a cerut oamenilor să nu facă speculații.

Se înțelege că Regele - care se află și el în prezent în tratament pentru cancer - și Regina au fost informați despre această veste, scrie Dailymail.

La momentul intervenției chirurgicale abdominale din ianuarie, Palatul Kensington a declarat că aceasta nu era de natură canceroasă. Cu toate acestea, teste postoperatorii au descoperit ulterior că cancerul „a fost prezent”.

Anunțul de astăzi va provoca valuri de șoc în întreaga lume și a venit după săptămâni de speculații - și teorii ale conspirației - despre starea ei de sănătate. De asemenea, creează o nouă criză pentru familia regală britanică într-un moment în care regele Charles se luptă și el cu cancerul. În ianuarie, Sarah, Ducesa de York, a fost diagnosticată cu cancer de piele, la doar șase luni după ce a fost tratată pentru cancer la sân.

Prințesa este acum pe ceea ce a fost descris ca un "traseu de recuperare", după ce a început un tratament cu chimioterapie la sfârșitul lunii februarie.

Se pare că prințul William s-a retras de la o slujbă memorială pentru nașul său defunct, regele Constantin al Greciei, din această cauză.

Palatul Kensington a cerut insistent oamenilor să nu facă speculații cu privire la tipul de cancer pe care îl are.

Cu toate acestea, ei spun că ea este în „bună dispoziție și concentrată pe recuperarea ei”.

„Este extrem de recunoscătoare echipei medicale pentru îngrijirea pe care i-o acordă,” a declarat un purtător de cuvânt.

„Acum are nevoie de timp, spațiu și intimitate pentru a-și termina tratamentul și pentru a se recupera complet.”

Se înțelege că anunțul a fost făcut în această seară nu din cauza speculațiilor neplăcute de pe rețelele de socializare despre starea ei de sănătate și despre locul unde se află - deși aceasta a fost supărătoare și neplăcută - ci pentru că copiii ei, Prințul George, 10 ani, Prințesa Charlotte, opt ani, și Prințul Louise, cinci ani, au terminat școala astăzi, ceea ce le-a dat posibilitatea să îi ia privat și să îi protejeze de șocul public inevitabil.

În declarația ei video, Prințesa, îmbrăcată într-un tricou breton și blugi, a spus: „Am vrut să profit de această ocazie pentru a vă mulțumi, personal, pentru toate mesajele minunate de sprijin și pentru înțelegerea pe care ați arătat-o în timp ce m-am recuperat după intervenția chirurgicală. Au fost câteva luni incredibil de grele pentru întreaga noastră familie, dar am avut o echipă medicală fantastică care s-a ocupat foarte bine de mine, pentru care sunt foarte recunoscătoare."

A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK