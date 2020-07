Curtea Constitutionala asteptata sa transeze miercuri conflictul dintre Parlament si Parchetul General, declansat in urma dosarului in care Tariceanu este suspectat de abuz in serviciu

In ceea ce priveste conflictul juridic intre Parlament si PICCJ, reprezentantul Senatului a sustinut ca exista un astfel de conflict deoarece s-a produs o confuzie intre rolul presedintelui Senatului si al Biroului permanent, in sensul in care nu seful Senatului decide asupra sesizarilor formulate de justitie , ci procedura prevede o aprobare in Biroul permanent al forului legislativ.De cealalta parte, reprezentantul PICCJ a sustinut ca Parlamentul si-a exercitat abuziv si discretionar rolul in raport cu alte institutii ale statului.Pe 29 mai, presedintele interimar al Senatului Robert Cazanciuc a sesizat CCR privind un conflict juridic intre Parlament si PICCJ, din cauza ingerintei directe a unei structuri a Ministerului Public in activitatea Legislativului, in contextul urmaririi penale declansate impotriva fostului presedinte al Senatului Calin Popescu Tariceanu . El este acuzat de abuz in serviciu pentru ca nu a supus aprobarii plenului vacantarea mandatului de senator al social-democratului Cristian Marciu, declarat incompatibil de ICCJ pentru ca in 2010 a fost simultan consilier judetean si actionar al unei firme de constructii.Cristian Marciu a fost declarat incompatibil de catre Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) in martie 2015, prin decizie definitiva.Instanta a stabilit ca senatorul a fost in stare de incompatibilitate incepand din 2010, cand a ocupat functia de consilier judetean si vicepresedinte al CJ Giurgiu si calitatea de actionar al unei firme de constructii, SC Profi Crim Construct, fiind inregistrat si ca PFA.In martie 2017, Agentia Nationala de Integritate a cerut Senatului sa vacanteze mandatul lui Marciu ( PSD ) din cauza incompatibilitatii.Tariceanu a anuntat, in luna ianuarie a acestui an, ca i s-a adus la cunostinta ca este suspect intr-un dosar de abuz in functie, in legatura cu mandatul unui senator care se afla in incompatibilitate.Tot miercuri, judecatorii Curtii Constitutionale au pe ordinea de zi obiectia de neconstitutionalitate a Legii pentru declararea zilei de 4 iunie Ziua Tratatului de la Trianon, obiectie formulata de presedintele Klaus Iohannis.Legea a fost trimisa spre promulgare de catre Parlament pe 19 mai, iar sesizarea la CCR a fost formulata de seful statului pe data de 5 iunie."Consideram ca aceasta lege contravine prevederilor constitutionale ale art. 1 alin. (4) referitoare la respectarea principului separatiei puterilor in stat si ale art. 1 alin. (5) in componenta sa referitoare la stabilitatea raporturilor juridice, cat si in cea referitoare la calitatea legii, ale art. 16 alin. (1) privind egalitatea in drepturi, ale art. 61 alin. (1) teza a doua din Constitutie, conform carora << Parlamentul este [...] unica autoritate legiuitoare a tarii >>, ale dispozitiilor constitutionale referitoare la domeniile rezervate legilor organice stabilite de art. 73 alin. (3) lit. t) coroborate cu cele ale art. 31 alin. (5), precum si celor ale art. 147 alin. (4) referitoare la obligativitatea erga omnes a deciziilor Curtii Constitutionale", arata Iohannis, in textul obiectiei.O alta obiectie pe care CCR o are miercuri in discutie este cea privind Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 37/2020 privind acordarea unor facilitati pentru creditele acordate de institutii de credit si institutii financiare nebancare anumitor categorii de debitori. Actul normativ a fost adoptat pe 23 aprilie decizional de Camera Deputatilor, iar pe 27 aprilie a fost sesizat la CCR de catre PNL Alte doua obiectii care vor fi discutat miercuri de Curte vizeaza:"Obiectia de neconstitutionalitate a Legii privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.2/2020 pentru prorogarea intrarii in vigoare a art.I pct.1 din Legea nr.14/2020 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.9/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr.61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, precum si pentru modificarea art.58 alin.(1) din Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, obiectie formulata de Guvernul Romaniei 3.Obiectia de neconstitutionalitate a Legii privind acordarea de masti pentru protectia cetatenilor romani de virusul COVID-19, obiectie formulata de Guvernul Romaniei", mai arata ordinea de zi a sedintei Curtii de miercuri.