Iohannis: "Un al doilea val al pandemiei este iminent. Dragi romani, respectati regulile, evitati aglomeratiile si deplasarile inutile"

"Opinia aproape unanima a specialistilor este ca in Europa un al doilea val al pandemiei este iminent. Deja cele mai multe tari de pe continent inregistreaza zilnic cifre mai mult decat ingrijoratoare. Nici la noi situatia nu este buna, din pacate chiar astazi am inregistrat un nou record negativ de infectari. Este imperativ sa facem toate eforturile pentru a inversa acest trend ascendent si a mentine epidemia sub control.De responsabilitatea fiecaruia dintre noi depind viata si sanatatea celorlalti. In mod evident, acest virus nu va disparea prea curand si, in aceste conditii, pana cand va fi disponibil vaccinul sau un tratament eficient, trebuie sa gasim solutii care sa ne permita sa avem o societate si o economie functionale", a spus seful statului, intr-o conferinta la Palatul Cotroceni.El a subliniat ca, in acest moment, prioritar este ca sistemul sanitar sa nu fie coplesit de un numar semnificativ de bolnavi de COVID-19."Dragi romani, respectati cu rigoare regulile, fiti prudenti, evitati aglomeratiile si deplasarile inutile pentru a nu va expune riscului de infectare", a transmis Iohannis.